France 2: в США компании заманивают новых сотрудников айфонами и денежными выплатами

Американская экономика восстанавливается после карантина, и теперь многие компании, которым не хватает рабочих рук, предлагают новым сотрудникам новые айфоны и денежное поощрение, сообщает France 2. В то же время по всей стране различными способами стимулируют вакцинацию, стремясь выполнить обещание Байдена и до 4 июля привить 70% населения.
В этом «Макдональдсе» в Иллинойсе соискатели всё правильно прочитали: каждому новому сотруднику дарят айфон. Экономика восстанавливается, рабочей силы не хватает, поэтому все штаты участвуют в гонке за стимулами. Во Флориде всем учителям, которые возобновят преподавание, предлагают $1 тыс., а в Колорадо тем, кто найдёт работу, выплатят $1,6 тыс. И раз темпы вакцинации замедляются, теперь необходимо прибегать к серьёзным мерам для поощрения сомневающихся.
ШЭРОН БИКНЕЛЛ, ведущая лотереи Vax-a-million(«Прививка на миллион»):Добрый вечер всем и добро пожаловать на «Прививку на миллион» в Огайо! Скоро мы объявим о нашем первом вакцинированном победителе, получившем миллион долларов, а также о другом счастливце, выигравшем полную оплату обучения в университете в течение четырёх лет. Эбигейл Бугенске, поздравляем!
ЭБИГЕЙЛ БУГЕНСКЕ, выигравшая миллион долларов в лотерее «Прививка на миллион»: Я точно не прекращу сразу работать — я люблю мою работу и люблю моих коллег. Но я, возможно, большую часть инвестирую.
ЛОИК ДЕ ЛА МОРНЕ, корреспондент французского телевидения в Вашингтоне:Благодаря этим стимулам Джо Байден, похоже, принялся выполнять своё обещание, данное американцам: привить 70% взрослого населения страны к 4 июля — Дню независимости США.
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса, будет решена.
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне ограничений для неё на полёты в страны Европы будет менять модель бизнеса, в частности развивать рейсы в СНГ.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился мнением об игре украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов.
Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи обсудили совершенствование экономического взаимодействия в таможенной и налоговой сферах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин рассказал, что защитники Дмитрий Орлов и Артём Зуб, а также форварды Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко готовы сыграть с национальной командой Швеции на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение о прибытии в расположение команды на чемпионат мира 2021 года в Риге голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался о победе над Швейцарией в рамках группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге, а также поделился мнением о шансах команды на золотые медали турнира.
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если будет оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за участие в европейской футбольной Суперлиге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за серьёзный подход на основе международного права в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие с учётом периода отпусков и необходимости вернуть белорусов из Европы.
Филиал римского музея современного искусства MAXXI открылся в городе Аквила во дворце Ардингелли, пострадавшем в 2009 году от сильного землетрясения и восстановленном с помощью финансирования со стороны России.