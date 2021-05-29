France 2: в США компании заманивают новых сотрудников айфонами и денежными выплатами

Американская экономика восстанавливается после карантина, и теперь многие компании, которым не хватает рабочих рук, предлагают новым сотрудникам новые айфоны и денежное поощрение, сообщает France 2. В то же время по всей стране различными способами стимулируют вакцинацию, стремясь выполнить обещание Байдена и до 4 июля привить 70% населения.

В этом «Макдональдсе» в Иллинойсе соискатели всё правильно прочитали: каждому новому сотруднику дарят айфон. Экономика восстанавливается, рабочей силы не хватает, поэтому все штаты участвуют в гонке за стимулами. Во Флориде всем учителям, которые возобновят преподавание, предлагают $1 тыс., а в Колорадо тем, кто найдёт работу, выплатят $1,6 тыс. И раз темпы вакцинации замедляются, теперь необходимо прибегать к серьёзным мерам для поощрения сомневающихся.

ШЭРОН БИКНЕЛЛ, ведущая лотереи Vax-a-million(«Прививка на миллион»): Добрый вечер всем и добро пожаловать на «Прививку на миллион» в Огайо! Скоро мы объявим о нашем первом вакцинированном победителе, получившем миллион долларов, а также о другом счастливце, выигравшем полную оплату обучения в университете в течение четырёх лет. Эбигейл Бугенске, поздравляем!

ЭБИГЕЙЛ БУГЕНСКЕ, выигравшая миллион долларов в лотерее «Прививка на миллион»: Я точно не прекращу сразу работать — я люблю мою работу и люблю моих коллег. Но я, возможно, большую часть инвестирую.

ЛОИК ДЕ ЛА МОРНЕ, корреспондент французского телевидения в Вашингтоне: Благодаря этим стимулам Джо Байден, похоже, принялся выполнять своё обещание, данное американцам: привить 70% взрослого населения страны к 4 июля — Дню независимости США.