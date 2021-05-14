CNN: «захватывающий момент» — полностью привитым американцам разрешили снять маски

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенски сообщила, что людям, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса, больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещении или на открытом воздухе. При этом она отметила, что новые правила не распространяются при поездках на общественном транспорте и могут в дальнейшем измениться, передаёт CNN.

Американцам, полностью привитым от COVID-19, больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещении или на открытом воздухе, за исключением определённых обстоятельств. С таким заявлением выступила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США.

«Если вы полностью вакцинированы, то можете начать делать то, что прекратили делать из-за пандемии, — сказала доктор Рошель Валенски во время брифинга по коронавирусу в Белом доме. — Мы все очень ждали того момента, когда мы сможем вернуться к ощущению нормальной жизни».

Валенски назвала ослабление ограничений «захватывающим и мощным моментом». Она заявила, что наука поддерживает выводы ЦКЗ, и сослалась на три исследования, которые доказывают: вакцины работают. Так, согласно израильской работе, опубликованной в научном издании Journal of the American Medical Association, эффективность вакцины составляла 97% при симптомном проявлении COVID-19 и 86% при бессимптомном.

Между тем появились сообщения о «вспышках» инфекций среди вакцинированных в США. Но они составляют небольшое число среди более чем 117 млн полностью привитых американцев. Более того, по словам Валенски, «возникшая в результате инфекция с большей вероятностью будет иметь более низкую вирусную нагрузку, может быть короче по продолжительности и, вероятно, с меньшим риском заражения», подчёркивает CNN.

Вместе с тем в заявлении директора ЦКЗ содержалось несколько оговорок. Она предупредила, что людям с ослабленным иммунитетом следует проконсультироваться со своими врачами, прежде чем снимать маски.

По словам Валенски, требование носить маски во время путешествий — в автобусах, поездах, самолётах и ​​общественном транспорте — всё ещё остаётся в силе. Руководство для путешествий будет обновляться по мере появления новых данных.

«Прошлый год показал нам, что этот вирус может быть непредсказуемым, поэтому, если ситуация ухудшится, всегда остаётся вероятность, что нам, возможно, придётся внести изменения в эти рекомендации», — подчеркнула Валенски. По её словам, люди, у которых проявляются симптомы COVID-19 даже после вакцинации, должны надевать маску и пройти тестирование.

Она также обратилась к тем, кто ещё не получил иммунизацию. «Вы по-прежнему подвержены риску лёгкой или тяжёлой болезни, смерти или передачи болезни другим. Вы всё равно должны носить маски и пройти вакцинацию как можно скорее. Но как только вы полностью вакцинированы — через две недели после последней прививки — маску можно сбросить», — сказала она.

В то же время правительственные эксперты отметили, что при желании американцы могут

продолжать носить маски, даже если они полностью вакцинированы. «Люди должны делать свой собственный личный выбор», — сказал на брифинге по COVID-19 в Белом доме директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Мы знаем, что опасность заражения (у полностью привитого человека. — ИноТВ) чрезвычайно низка, независимо от того, находитесь ли вы в помещении или на улице. Но есть люди, которые не хотят идти на этот незначительный риск, и в этом нет ничего плохого, и их нельзя критиковать», — подчеркнул Фаучи.