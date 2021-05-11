FAZ: в ЕС увидели отвлекающий манёвр в предложении Байдена отменить патенты на вакцины от COVID-19

В ЕС скептически отнеслись к предложению главы Белого дома Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine. Европейские политики считают, что это уловка с целью отвлечь внимание от низкого экспорта препаратов из США в другие страны. По их словам, главная проблема — это не патенты, а наличие знаний, сырья и мощностей для производства вакцин.
Президент США Джо Байден предложил отменить патенты на вакцины от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тогда производители во всём мире смогут изготавливать их без лицензий. Но в ЕС скептически отнеслись к инициативе главы Белого дома. Европейские политики считают, что эта мера не улучшит ситуацию с поставками средств от COVID-19, ведь главное препятствие для их создания — это не патенты, а производственные мощности, знания и наличие сырья.
Представители Евросоюза считают, что предложению Байдена не хватает конкретики, и оно носит скорее тактический характер, продолжает издание. Эта уловка с целью отвлечь внимание от того факта, что экспорт вакцин из США в другие государства очень мал. Европа же напротив — единственный демократический регион, который в очень большом количестве поставляет препараты от COVID-19 в третьи страны.
Канцлер Германии Ангела Меркель сама решительно выступила против отмены патентов. Свою позицию она аргументировала тем, что экспертные знания о новых вакцинах на основе mRNA могут попасть в руки Китая, а Поднебесная в отличие от менее развитых стран сможет проще воспользоваться этим ноу-хау. Немецкий министр здравоохранения подчеркнул, что препараты наподобие Biontech/Pfizer вообще невозможно просто так производиться в любом месте, даже по лицензии.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также скептически отнеслась к инициативе американцев. По её словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов ничего не даст. Вместо этого она предложила делиться уже произведёнными препаратами и экспортировать их. Её мнение разделяет и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, если в странах нет ноу-хау для производства вакцин, упразднение лицензий ничего не изменит. Поэтому в рамках борьбы с дефицитом препаратов необходимо их отдавать безвозмездно, призвал он.
Арендованный у «Спартака» форвард «Химок» Максим Глушенков рассказал почему после гола в ворота красно-белых (1:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) он целенаправленно подбежал к скамейке запасных подмосковной команды.
Глава канцелярии польского премьер-министра, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик в эфире «Польского радио» заявил, что Польша законтрактовала на текущий год около 100 млн доз вакцин от коронавируса.
Из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, эвакуируют детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT внесение российским лидером Владимиром Путиным в Госдуму законопроекта о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН), подчеркнул, что виноваты во всей сложившейся ситуации вокруг договора прежде всего США.
Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты, передаёт РБК со ссылкой на документы. Их подлинность подтвердил зампред комитета по финансовому рынку Антон Гетта.