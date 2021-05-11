FAZ: в ЕС увидели отвлекающий манёвр в предложении Байдена отменить патенты на вакцины от COVID-19

В ЕС скептически отнеслись к предложению главы Белого дома Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine. Европейские политики считают, что это уловка с целью отвлечь внимание от низкого экспорта препаратов из США в другие страны. По их словам, главная проблема — это не патенты, а наличие знаний, сырья и мощностей для производства вакцин.

Президент США Джо Байден предложил отменить патенты на вакцины от коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тогда производители во всём мире смогут изготавливать их без лицензий. Но в ЕС скептически отнеслись к инициативе главы Белого дома. Европейские политики считают, что эта мера не улучшит ситуацию с поставками средств от COVID-19, ведь главное препятствие для их создания — это не патенты, а производственные мощности, знания и наличие сырья.

Представители Евросоюза считают, что предложению Байдена не хватает конкретики, и оно носит скорее тактический характер, продолжает издание. Эта уловка с целью отвлечь внимание от того факта, что экспорт вакцин из США в другие государства очень мал. Европа же напротив — единственный демократический регион, который в очень большом количестве поставляет препараты от COVID-19 в третьи страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель сама решительно выступила против отмены патентов. Свою позицию она аргументировала тем, что экспертные знания о новых вакцинах на основе mRNA могут попасть в руки Китая, а Поднебесная в отличие от менее развитых стран сможет проще воспользоваться этим ноу-хау. Немецкий министр здравоохранения подчеркнул, что препараты наподобие Biontech/Pfizer вообще невозможно просто так производиться в любом месте, даже по лицензии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также скептически отнеслась к инициативе американцев. По её словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов ничего не даст. Вместо этого она предложила делиться уже произведёнными препаратами и экспортировать их. Её мнение разделяет и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, если в странах нет ноу-хау для производства вакцин, упразднение лицензий ничего не изменит. Поэтому в рамках борьбы с дефицитом препаратов необходимо их отдавать безвозмездно, призвал он.