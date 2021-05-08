CNN: как никогда разделённое Соединённое Королевство поддержало Джонсона на региональных выборах

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно лидирует на региональных выборах в Великобритании, не в последнюю очередь благодаря серьёзному расколу в британском обществе, сообщает CNN. Тем не менее, телеканал предупреждает — то, что сейчас играет на руку Джонсону, вскоре может ещё больше отдалить граждан Соединённого Королевства друг от друга.

Состоявшиеся в четверг в Великобритании региональные выборы стали своего рода референдумом по оценке деятельности премьер-министра Бориса Джонсона. И, как отмечает CNN, опросы общественного мнения и промежуточные итоги подсчёта голосов свидетельствуют об успехе правящей Консервативной партии во главе с Джонсоном.

Так, данные показывают, что консерваторы, находящиеся у власти с 2010 года, не только удержали мандаты в районах, за контроль над которыми активно соперничали с лейбористами, но и получили дополнительные места в советах разного уровня.

Наиболее символичной телеканал называет победу кандидата от Консервативной парии на дополнительных выборах в национальный парламент в городе Хартлпул, где в четверг определяли судьбу всего одного мандата. Этот избирательный округ лейбористы удерживали под своим контролем с момента его создания в 1974 году.

Как напоминает CNN, получить абсолютное большинство голосов на выборах в 2019 году Джонсону позволили наличие у него «готовой» сделки по брекситу, когда процесс выхода Великобритании из ЕС зашёл в тупик, и слабость бывшего лидера оппозиции Джереми Корбина, оттолкнувшего от себя множество избирателей. С тех пор многое произошло — 31 января 2020 года Великобритания покинула ЕС, а затем началась пандемия, которая унесла жизни по меньшей мере 127 тыс. британцев, что является одним из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире.

При этом действия Джонсона неоднократно подвергались серьёзной критике. Премьера обвиняли в недостаточно серьёзном отношении к коронавирусу, запоздалом введении карантина, кумовстве и передаче выгодных контрактов людям, связанным с его партией. Кроме того, критиковали и сделку Джонсона по брекситу, которая поставила под угрозу британских экспортёров. А в конце апреля британская избирательная комиссия начала официальное расследование того, кто профинансировал ремонтные работы в резиденции главы государства на Даунинг-стрит,11 в Лондоне.

Однако было и то, что всё же позволило Джонсону одержать уверенную победу на своего рода «референдуме о лидерстве». Во-первых, премьер-министра выручила вакцинация от коронавируса. В частности, Лондон решил не присоединяться к схеме закупок вакцин ЕС, предпочтя потратить значительные средства, но получить как можно больше доз. В результате, Великобритания продолжает успешно осуществлять программу вакцинации, что правительство связывает с выходом страны из Евросоюза.

Но более важно то, что Джонсону удалось изменить восприятие Консервативной партии и благодаря смеси популизма, готовности тратить государственные деньги и патриотизма найти способ апеллировать к «английскости», национальной идентичности англичан.

Не в последнюю очередь в пользу премьер-министра также сыграл серьёзный раскол в Великобритании. В Англии Джонсон и брексит в целом пользуются популярностью, однако в остальных частях страны положение консервативного правительства не столь завидное. Прежде всего это относится к Шотландии, где выступающая за независимость Шотландская национальная партия, похоже, готовится укрепить свои позиции.

Тем не менее, как полагает CNN, то, что играет Джонсону на руку сейчас может вскоре обернуться против него. Так, призывы к независимости в Шотландии будут лишь набирать обороты, хотя шансы на независимость региона крайне малы. Также дальнейшее развитие может получить политическая нестабильность между сторонниками сохранения Северной Ирландии в Великобритании и националистами.

Более того, в долгосрочной перспективе, вероятно, вскроются просчёты в сдерживании распространения коронавируса, усугубятся разногласия с Европой относительно новых отношений, а брексит неизбежно окажет более заметное влияние на британскую экономику.

Таким образом, отмечает CNN, то, что сейчас помогает премьеру сохранить власть, позже может ещё больше отдалить граждан Соединённого Королевства друг от друга. Это будет иметь политические, экономические и социальные последствия в будущем, и «вполне возможно, однажды Джонсон пожалеет о том, что выпустил этих демонов ради победы».