FAZ: скандал на Даунинг-стрит — британские СМИ обвиняют в утечке переписки Джонсона его бывшего советника

В течение нескольких месяцев фрагменты личной переписки премьер-министра Великобритании «систематически утекают» в сеть, пишет Frankfurter Allgemeine. Британские СМИ связали утечки с бывшим старшим советником Бориса Джонсона Домиником Каммингсом, являвшимся «главным стратегом» кампании по выходу Великобритании из ЕС. Как утверждает издание, в британской политике начинается «борьба не на жизнь, а на смерть»: консерваторы опасаются, что Каммингс продолжит публиковать компрометирующие материалы.

Уже в течение нескольких месяцев в сети появляются фрагменты личной переписки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это радует оппозицию и даёт гражданам представление о стиле общения их лидера. Самому Джонсону, по-видимому, не так весело: чтобы найти «крысу», он начал внутреннее расследование. Вскоре после этого британские СМИ связали недавние утечки со старым другом Джонсона — Домиником Каммингсом, бывшим старшим советником премьер-министра, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Его ближайшее окружение возмущено этим подозрением. Но факт остаётся фактом: Каммингс состоял в небольшой WhatsApp-группе, участники которой, в том числе и Борис Джонсон, обменивались важной информацией. Последним толчком к внутреннему расследованию стала утечка переписки с Джеймсом Дайсоном, известным изобретателем и главой компании Dyson. Дайсон поделился перепиской с многочисленными сотрудниками Казначейства, что значительно расширило круг подозреваемых.

В переписке миллиардер, в настоящее время живущий в Сингапуре, обратился к Канцлеру Казначейства Риши Сунаку с просьбой решить налоговые вопросы, связанные с работой его компании в Великобритании в обмен на поставки аппаратов ИВЛ для пациентов, болеющих коронавирусом в тяжёлой форме. После того, как Сунак не ответил на сообщение, Дайсон напрямую связался с Джонсоном, который заверил его по мобильному телефону, что решит проблему завтра. На следующий день Джонсон сообщил о выполнении договорённости: «Риши всё уладил. Вы нужны нам здесь!»

Но это не всё. На прошлой неделе стало известно о телефонном разговоре наследного принца Саудовской Аравии с премьер-министром. Мухаммед бин Салман попросил Джонсона помочь в приобретении футбольный клуба «Ньюкасл».

До этого, в свою очередь, произошла утечка электронных писем. Из них следует, что один из доноров Консервативной партии, член Палаты лордов, передал казначею тори ₤58 тыс с условием, что они будут использованы для ремонта на Даунинг-стрит — точнее, для нового интерьера частной квартиры, в которой собираются жить Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс. Всё это в настоящий момент даёт оппозиции оружие против премьер-министра.

В пятницу три крупные газеты сослались на источник с Даунинг-стрит, который сообщил, что Каммингс является виновником «систематических утечек» и хочет нанести вред правительству и партии. Он был «огорчён» не только своей отставкой, но и тем, что с тех пор Джонсон добился большой популярности у британцев. Каммингс произвел впечатление на Джонсона в качестве главного политтехнолога кампании за выход Великобритании из Евросоюза. После избрания Джонсона премьер-министром он получил должность старшего советника.

Ему приписывали значительное влияние на Джонсона. Однако во время пандемии Каммингс постепенно становился для премьер-министра «обузой». В ноябре 2020 года он отправил своего «главного стратега» в отставку. С тех пор Каммингс больше не появлялся на публике.

В пятницу консерваторы предупредили о возможной эскалации конфликта. По словам одного бывшего министра, «борьба не на жизнь, а на смерть» стала бы отличным развлечением для зрителей, однако она грозит нанести значительный ущерб политическому имиджу Джонсона. Существуют опасения, что Каммингс мог сфотографировать или иным образом сохранить компрометирующие материалы.

Бывший сотрудник Каммингса предположил, что это похоже на войну, которую Даунинг-Стрит не сможет выиграть. По его словам, «всё это» не имеет для уволенного старшего советника «никакого значения», в то время как противоположная сторона находится у власти. Он отметил: «Это немного напоминает американцев во Вьетнаме: они могут сбрасывать мощные бомбы, но в войне на истощение повстанцы всегда побеждают», — пишет Frankfurter Allgemeine.