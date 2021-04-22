Times: Джонсон отказался менять номер телефона вопреки рекомендациям советников

В прошлом году британский премьер Борис Джонсон отверг рекомендацию секретаря кабинета министров Саймона Кейса поменять номер телефона на фоне опасений относительно попыток повлиять на решения главы государства в личной переписке, стало известно The Times. Как отмечает издание, на этой неделе в Великобритании разгорелся скандал из-за помощи, оказанной Джонсоном Джеймсу Дайсону после личной просьбы главы компании Dyson.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал менять номер телефона, несмотря на опасения британских чиновников относительно того, что с главой государства могут связаться люди, которые потенциально могут повлиять на принятие политических решений, пишет The Times.

Как отмечает издание, секретарь кабинета министров и глава государственной гражданской службы Саймон Кейс рекомендовал Джонсону поменять номер в прошлом году. Дело в том, что то, что парламентарии, лоббисты и другие представители деловых кругов могли легко связаться с премьер-министром, было «постоянной причиной для беспокойства чиновников».

Тем не менее Джонсон совет отверг, решив сохранить номер, которым пользуется уже более десяти лет. Кроме того, в прошлом году премьер стал пользоваться мессенджером Signal — приложением для зашифрованного общения, которое позволяет пользователям автоматически стирать сообщения по истечении установленного периода времени.

Как напоминает The Times, на этой неделе Консервативная партия во главе с Джонсоном подверглась серьёзной критике оппозиции, после того как стало известно о переписке премьера с главой компании Dyson Джеймсом Дайсоном. В ходе беседы миллиардер попросил главу государства решить проблему, связанную с налоговым статусом его работников.

Так, в марте прошлого года Dyson выступила с инициативой создания новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких на фоне намечавшегося в Великобритании острого дефицита оборудования из-за пандемии коронавируса. Однако в компании беспокоились, что, так как они перенесли свою штаб-квартиру и налоговую регистрацию в Сингапур, в Соединённом Королевстве сотрудников будут считать налоговыми резидентами и обяжут уплачивать дополнительный сбор.

С просьбой избавить сотрудников от налоговых выплат Дайсон изначально обратился в Министерство финансов Великобритании. Однако не получив ответа, предприниматель решил связаться непосредственно с премьер-министром. В итоге в личной переписке Джонсон пообещал повлиять на министра финансов Риши Сунака. «Риши сказал, что всё налажено!! Вы нужны нам здесь», — гласит одно из сообщений.

Через две недели после переписки Сунак объявил, что сотрудники Dyson будут находиться в стране в статусе приезжающих для экстренных работ во время пандемии, а значит никаких выплат от них не потребуется.

«Я совершенно точно не собираюсь извиняться за то, что свернул горы и сделал всё что мог и что, как мне кажется, сделал бы любой премьер-министр в подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить аппараты ИВЛ для людей в этой стране», — заявил Джонсон во вторник в свою защиту.

По словам премьера, ему «нечего скрывать», и он будет рад поделиться «всеми подробностями» с палатой общин британского парламента.

При этом пресс-секретарь Джонсона отверг обвинения в адрес главы государства в нарушении министерского кодекса, который гласит, что подобные беседы не запрещены, но чиновники обязаны уведомлять о них службы протокола. По его словам, премьер-министр «своевременно» раскрыл содержание переписки.

В свою очередь, Дайсон, как пишет The Times, отметил, что «очень гордится» реакцией своей компании «в разгар чрезвычайной ситуации в стране» и что он «вновь сделает то же самое, если его об этом попросят». По данным предпринимателя, производство аппаратов ИВЛ, которые в итоге не пригодились, обошлось компании в сумму £20 млн.