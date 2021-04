Guardian: «пятно на репутации Британии» — бывший помощник устроил разгром Борису Джонсону

Заслуженный член Консервативной партии Алан Дункан выпустил мемуары, в которых жёстко раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании. В своей книге политик, который был помощником Бориса Джонсона во время его работы в МИД, называет своего бывшего шефа «эгоистом» и «клоуном», который позорил страну своим поведением, пишет The Guardian.

Борис Джонсон — «клоун, эгоцентрист, вызывающий чувство стыда фигляр с неряшливым мышлением и отрицательным дипломатическим здравомыслием». Столь нелестной оценки действующего премьер-министра Британии удостоил его бывший помощник сэр Алан Дункан, пишет The Guardian.

Дункан, за плечами которого богатая политическая карьера в Консервативной партии, выпустил в свет свои дневники. Объединённые в книгу The Thick of it («Гуща событий»), они повествуют о его последних четырёх годах работы в парламенте — от брексита до переезда Джонсона на Даунинг-стрит.

В своих мемуарах политик жестоко проходится по бывшему шефу. Он уверяет читателей, что Джонсон стал «международным пятном» на репутации Соединённого Королевства, отмечает издание.

Согласно воспоминаниям Дункана, он поссорился с Джонсоном после того, как в прессе появилась статья о том, что дипломаты считают его «международным посмешищем». «Почему они не воспринимают меня всерьёз?» — недоумевал министр. «Посмотри на себя, б…, в зеркало!» — посоветовал ему помощник.

Дункан также ссылается на разговор с министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга. «Он сказал мне, что Борис не понимает, что дипломатия — это не просто задушевные беседы с друзьями, а взаимодействие с теми, кто ведёт себя неловко», — вспоминает политик.

В своей записи от сентября 2017 года автор книги утверждает, что Джонсон «презирал» Терезу Мэй, которая в то время возглавляла британское правительство. Будущий премьер обвинял её в «неблагонадёжности», подчёркивает Дункан.

По его словам, после ухода с поста главы МИД в июле 2018 года Джонсон «начал нуждаться во внимании СМИ, как наркоман нуждается в кокаине». Экс-мэр Лондона был уверен, что упоминание его имени в заголовках равносильно получению политического влияния.

Джонсон не единственный политик, попавший под раздачу в The Thick of it. Среди прочих Дункан критикует в своих дневниках Мэй за отсутствие индивидуальности. Он описывает её, как «напуганного кролика, картонную фигурку, социальные навыки которой находятся ниже плинтуса», обращает внимание издание.

Кроме того, Дункан распекает в своей книге ещё одного бывшего премьера: он обвиняет Дэвида Кэмерона в «излишей болтливости» и слишком частых встречах с «узким» кругом своих знакомых, заключает The Guardian.