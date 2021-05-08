SRF: в США уже не знают, чем заманить людей на работу

Несмотря на улучшение ситуации с пандемией коронавируса безработица в США продолжает расти, сообщает SRF. Люди сидят на увеличенных пособиях и особо не горят желанием браться за низкооплачиваемый труд. Чтобы заманить их обратно, компании повышают зарплаты, а также предлагают стимулирующие выплаты. В McDonald's за одно только участие в собеседовании дают 50$, рассказывает швейцарский телеканал.

А теперь с швейцарского рынка труда переместимся на американский. Как показали сегодня последние данные, безработица там неожиданно выросла. Неожиданно, потому что ситуация с пандемией вроде бы стабильная. Экономика растёт. Причём так растёт, что работодатели прямо-таки отчаянно ищут сотрудников. С репортажем Вивиане Манц.

Рассел Прино хочет, чтобы его ресторан наконец-то начал работать в полноценном режиме. Во время карантина он уволил половину своих сотрудников, но обратно они не возвращаются.

РАССЕЛ ПРИНО, владелец ресторана: Мы могли бы прямо сейчас нанять 10 человек. Погода хорошая. У нас вся терраса заполнена, но мы не можем никого найти. Работоспособные люди есть, но они получают выплаты.

Виной всему увеличенное пособие по безработице, введённое президентом в рамках пакета помощи в связи с коронавирусом, объяснил хозяин ресторана в Скрантоне, городе, где родился Джо Байден. В профсоюзе не отрицают, что особого стимула работать нет.

МИРАНДА ЧЕМЧИК, член профсоюза работников Пенсильвании: Люди стали замечать, что им не нужно жертвовать собой ради пары крошек, 8$ или 10$ почасовой оплаты. Теперь они могут проводить время со своей семьёй.

С увеличенным пособием по безработице доход стал больше, чем с работой на полную ставку и 15$ почасовой оплаты. В США открыты миллионы вакансий. В этом отеле класса люкс в Майами количество бронирований достигло рекордной отметки. И такие же рекордные усилия прилагаются в поиске сотрудников, рассказал менеджер из Швейцарии.

АЛЕКС ФУРРЕР, директор отеля: Мы провели уже два тура переговоров о повышении заработной платы, увеличив её — в зависимости от должности — на 10, 15 и 20%. Другой элемент — это, конечно же, стимулирующие выплаты. Мы выплачиваем до 1000$ сотрудникам, которые только начинают у нас работать.

Большие зарплаты, стимулирующие выплаты: идёт конкурентная борьба за рабочую силу. У филиала McDonald's за участие в собеседовании предлагают 50$.

ВИВИАНЕ МАНЦ, корреспондент SRF: В прошлом году многих сотрудников уволили. Теперь же их активно зазывают обратно. Рост экономики и увеличенное пособие по безработице во время пандемии способствуют увеличению заработных плат. Это выгодно тем, кому до этого приходилось работать на двух, трёх работах, чтобы сводить концы с концами.

Дата выхода в эфир 07 мая 2021 года.