Fox News: в США пандемия вынудила ресторан взять на работу роботов-официантов

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TVP Info: притворство Германии не знает границ — делая ставку на дружбу с Россией, она парализует ЕС TVP Info
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Пропавшие на Эльбрусе гид и туристка найдены погибшими
Тела девушки туриста и гида, которых искали с 23 апреля, были обнаружены на северном склоне горы Эльбрус.
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Миллер заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России по футболу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил петербургский футбольный клуб «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу.
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«Локомотив» обратился к болельщикам после разгрома в матче с «Зенитом»
Московский футбольный клуб «Локомотив» обратился к своим болельщикам после разгрома в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Актёр Баринов считает, что при Сёмине «Локомотив» бы не проиграл со счётом 1:6
Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился эмоциями после поражения от петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Греции открываются заведения общепита
Заведения общественного питания возобновляют работу в Греции с понедельника, 3 мая, комендантский час будет сокращён.
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СМИ: ЦСКА обратился в РФС по поводу постов «Спартака» в соцсетях
Московский ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку публикациям столичного «Спартака» в клубном Twitter-аккаунте.
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В Грузии из-за коронавируса перестал работать общественный транспорт
Общественный транспорт в Грузии перестал работать с 3 мая, данная мера останется в силе до 12 мая.
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«Монако» дома уступил «Лиону» в Лиге 1, пропустив на 89-й минуте
«Монако» на своём поле потерпел поражение от «Лиона» в матче 35-го тура французской футбольной Лиги 1.
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Российская нефть поставляется в Белоруссию штатно
Поставки российской нефти на НПЗ Белоруссии проходят штатно, санкции США на них не влияют, заявил премьер республики Роман Головченко.
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Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Валенсию» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Валенсией» в матче 34-го тура испанской футбольной Примеры.
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NI предрёк союз России и Китая из-за действий Байдена
Заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, что может обернуться катастрофой для Соединённых Штатов.
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Губерниев заявил, что «Зенит» показал роскошную игру в матче с «Локомотивом»
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу «Зенита» над «Локомотивом» и завоевание петербургским клубом титула чемпиона России.
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Боярский: «Зенит» доказал, что является лучшей командой страны
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России по футболу.
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В Чаде военные назначили временное правительство
Переходный военный совет Чада назначил временное правительство, сообщает AFP.
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Агент Влашича сообщил, что футболист восстановится через неделю
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, когда его клиент восстановится от травмы.
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Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Президент США Джо Байден поздравил православных христиан с Пасхой.
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Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Милонов уверен в успешном выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Белоруссия прорабатывает с Россией строительство портового терминала
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.
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РФС поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства
Российский футбольный союз (РФС) поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.
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Депутат Лебедев считает, что секрет успеха «Зенита» заключается в деньгах
Депутат Госдумы Игорь Лебедев ответил на вопрос, в чём заключается секрет успеха петербургского «Зенита».
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Попытавшаяся напасть с ножом на израильских солдат палестинка скончалась
Палестинка, попытавшаяся совершить нападение с ножом на израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан, скончалась после того, как по ней был открыт огонь.
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В Госдуме прокомментировали досрочное завоевание чемпионства «Зенитом»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Капелло назвал Семака очень сильным тренером после победы «Зенита» в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отреагировал на досрочную победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В МВД Белоруссии заявили, что не допустят попытки переворота
Заместитель министра внутренних дел Белоруссии и командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ заявил, что власти не допустят государственного переворота в республике.
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Петржела: «Зенит» станет русской «Баварией»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о досрочной победе команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
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Дзюба: пора бы уже «Зениту» показать себя в ЛЧ
Форвард «Зенита» Артём Дзюба после победы над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился своими впечатлениями от досрочного завоевания чемпионского титула.
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Футболистам «Зенита» вручили золотые медали за победу в РПЛ
После матча 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (6:1) на стадионе «Газпром Арена» состоялась церемония награждения петербургского «Зенита».
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В Баткенскую область Кыргызстана доставлена гуманитарная помощь
Почти 280 т гуманитарной помощи доставлено в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область Кыргызстана.
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Семак: результат матча с «Локомотивом» — подарок для болельщиков
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (6:1), по итогам которого его команда досрочно завоевала золотые медали национального первенства.
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Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в РПЛ в костюме Дэдпула
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на церемонию награждения за победу в чемпионате России по футболу в костюме героя комиксов — Дэдпула.
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Кузяев объяснил, за счёт чего «Зенит» стал чемпионом России в третий раз подряд
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев отреагировал на завоевание клубом третьего подряд чемпионского титула.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Индонезии.
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«Локомотив» пропустил от «Зенита» больше мячей, чем за предыдущие 11 матчей в 2021 году
Московский «Локомотив» пропустил от петербургского «Зенита» больше мячей, чем за предыдущие 11 матчей в 2021 году.
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Черчесов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дзюба завоевал восьмой трофей за время выступлений в «Зените»
Форвард петербургского «Зенита», воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба завоевал свой восьмой трофей в составе сине-бело-голубых.
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Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели детей на Ставрополье
Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца для директора волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 2 после ДТП на Ставрополье, в котором погибли пять воспитанниц школы.
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«Зенит» обошёл ЦСКА и вышел на чистое второе место по числу титулов чемпиона России
Петербургский «Зенит» вышел на чистое второе место по количеству титулов чемпиона России по футболу.
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Семак стал первым тренером в истории «Зенита», завоевавшим три чемпионства
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак установил уникальный рекорд в истории клуба.
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Два мяча Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 34-го тура итальянской Серии А.
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«Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу
Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.
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Хет-трик Азмуна и дубль Дзюбы помогли «Зениту» разгромить «Локомотив»
В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» одержал крупную победу над московским «Локомотивом».
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Арбитр Федотов считает, что первый гол Дзюбы в матче с «Локомотивом» следовало отменить
Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с первым голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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В Депздраве рассказали о смертности от коронавируса в Москве
Коронавирусная инфекция в марте 2021 года стала основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в 2898 случаях, об этом заявили в Департаменте здравоохранения Москвы.
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«Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона
Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков заявил, что в следующем сезоне команда не будет играть ни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), ни в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Малком забил шестой мяч в ворота «Локомотива»
Бразильский футболист петербургского «Зенита» Малком отличился забитым мячом в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
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В «Векторе» рассказали об эффективности «ЭпиВакКороны» против разных штаммов COVID-19
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против разных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
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Камано отыграл один мяч в матче с «Зенитом»
Футболист московского «Локомотива» Франсуа Камано забил мяч в ворота петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дзюба оформил дубль в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил пятый мяч в ворота московского «Локомотива» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Азмун оформил хет-трик и забил четвёртый мяч «Зенита» в ворота «Локомотива»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».