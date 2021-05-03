Fox News: в США пандемия вынудила ресторан взять на работу роботов-официантов

Из-за пандемии ресторанному бизнесу в США приходится несладко. Как сообщает Fox News, владелице заведения в штате Флорида пришлось потратить $30 тыс на покупку трёх роботов, поскольку она так и не смогла найти официантов: многие безработные считают, что им выгоднее получать пособие, нежели выйти на работу.

ВЕДУЩИЙ: Мы рассказывали вам о проблемах в ресторанах, из-за которых сотрудники не могут вернуться к работе. Они предпочли бы остаться дома и жить за счет государства. Эшли находится на задании в прекрасной Флориде, и он обнаружил ресторан, который нашёл решение кадровой проблемы. Робот. Эшли, расскажи нам об этом всё.

ЭШЛИ ВЕБСТЕР, корреспондент Fox: У меня тут возникла стычка с Пинатом. Пинат встретит вас у входа в Mr. Q’s Crab House здесь, в Холливуде, штат Флорида. Привет, Пинат. Собирается показать мне мой столик. Смотрите, я выскакиваю вперёд. Пинат!

Он до этого злился на меня и говорил, что, если я не сдвинусь с места, его уволят. Но сейчас он не собирается этого делать. Ладно, отведи меня к моему столику. Входите. Вы видите, в верхней части робота, провожающего меня к столику, к которому я попросил, отображается меню. Затем он скажет: «Пожалуйста, садитесь. К вам придёт официант». Который, кстати, также является роботом. Это то самое место? Спасибо. Надеюсь, тебя не уволят.

Пинат отвёл меня к столику. Он уходит. Затем сюда подойдёт ещё один робот, через несколько секунд после того, как я сделаю заказ, и принесёт мне еду. Почему так происходит? Знакомая история: не хватает людей, чтобы делать эту работу. Поэтому Джой, владелице, это так надоело, что она вложила $30 тыс в покупку трёх роботов. Это был один, Пинат, и есть ещё другой, которого зовут Бивис. Он возьмёт мой заказ с кухни и принесёт его мне. И, как вы можете видеть, он уже близко. На самом деле это напоминает поднос. На нём лежит пара бутылок воды. В нормальной ситуации… О, у него большие голубые глаза. В нормальной ситуации человек-официант взял бы поднос и обслужил бы меня. И да, кстати, эти роботы смогут спеть «Happy Birthday».

РОБОТ-ОФИЦИАНТ: Заберите это!

ЭШЛИ ВЕБСТЕР, корреспондент Fox: Мы будем здесь весь день. Это так круто, очень весело. Но это также, возможно, знак времени, когда люди хотят оставаться дома и зарабатывать больше денег. Так что это то, что происходит, по крайней мере, в некоторых ресторанах.

ВЕДУЩИЙ: Надеюсь, вы закажете что-нибудь ещё, кроме двух бутылок воды.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.