ABC NEWS: после снятия санитарных ограничений американские рестораны столкнулись с нехваткой работников
Сегодня появились новые тревоги в отношении ресторанного бизнеса — уже тяжело пострадавшего от пандемии. Теперь, после снятия санитарных ограничений многие предприятия с трудом находят сотрудников. С репортажем корреспондент ABC Дейрдра Болтон.
Сегодня ресторанный бизнес потрясён разрушительной пандемией. И вот — новая проблема.
ДЖОН УИД, операционный директор компании Restaurants Inc.: Я никогда не сталкивался с такими трудностями при поиске людей для работы в ресторанах.
Объявления о найме на месте, спрос растёт, но работодателям нелегко найти сотрудников.
ДЖОРДЖ РОДИНОС, владелец кондитерской Black Cat: Мы сократили нашу рабочую неделю на один день, а затем нам пришлось существенно сократить количество позиций в меню.
При том, что 16 миллионов американцев в какой-либо форме получают выплаты по безработице, некоторые управляющие ресторанами утверждают, что столь продолжительная помощь приводит к нехватке рабочей силы.
МУЖЧИНА: Слишком много людей сидят дома, получая чеки по безработице.
По меньшей мере 20 штатов отныне вновь вводят требование о поиске работы для получателей помощи в качестве условия для продолжения выплат им пособий по безработице.
Марк Ирвинг из компании Charlie Palmer Steak cчитает, что существуют и другие факторы.
МАРК ИРВИНГ, Charlie Palmer Steak: У нас есть несколько сотрудников c хроническими заболеваниями. Они не вернутся, пока не будут полностью вакцинированы. Я хочу заверить вас, что ресторан всё делает правильно в отношении средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
ДЕЙРДРА БОЛТОН, бизнес-корреспондент ABC NEWS: Американцы тратят в ресторанах больше, чем в июне прошлого года, и владельцы бизнеса хотят, чтобы это продолжалось. Линдси?
Спасибо, Дейрдра!
Дата выхода в эфир: 19 апреля 2021 года
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