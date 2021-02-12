Euronews: ресторанный бизнес в Европе оказался на грани разорения

01:15
«Аэрофлот» возобновляет продажи льготных авиабилетов на Дальний Восток
«Аэрофлот» возобновляет продажи субсидируемых билетов из городов Дальнего Востока в Москву и обратно, сообщили в авиакомпании.
00:59
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Барнсли» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
00:53
Финальный этап КМ по биатлону не состоится в Норвегии из-за коронавируса
В связи с новыми ограничениями из-за коронавирусной инфекции в Норвегии Холменколлен не сможет принять финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21.
00:45
Синоптики прогнозируют очередную волну аномального холода в ЦФО
В регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с понедельника, 15 февраля, температура опустится до -25 °С. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
00:43
Неймар эмоционально высказался по поводу своих травм
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар написал эмоциональный пост о своих травмах в соцсетях после того, как получил повреждение в матче Кубка Франции с «Каном».
00:26
В Бразилии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии увеличилось на 54 742 и достигло 9 713 909.
00:25
Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо попал в аварию на велосипеде
Двукратный чемпион «Формулы-1» испанский пилот Фернандо Алонсо попал в ДТП в Швейцарии.
00:11
Сборная Швеции взяла верх над Чехией в матче Еврохоккейтура
Сборная Швеции по хоккею одержала победу над Чехией в первом матче в рамках третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр.
23:58
Ларионов назвал непростым матч сборной России по хоккею с Финляндией
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил прошедшую игру с Финляндией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
23:55
Первым на Украине вакцинируют медицинского работника
Санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «1+1» заявил, что первым вакцинированным от коронавируса на Украине станет медицинский работник.
23:51
Чемпион UFC Ян резко отреагировал на поздравление Стерлинга с днём рождения
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян резко отреагировал на поздравление своего будущего соперника американца Алджамейна Стерлинга с днём рождения.
23:44
В «Мюзик-холле» рассказали о работе в пандемию
Директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак рассказала о работе в пандемию.
23:43
Камиль Ларин рассказал о фильме Love Сергея Светлакова
Актёр театра «Квартет И» Камиль Ларин рассказал о фильме Love Сергея Светлакова.
23:40
США перенаправят $42 млн на поддержку граждан Мьянмы
США перенаправят $42 млн, предназначенные на помощь правительству Мьянмы, на поддержку гражданского общества. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID).
23:37
Дзюба выложил видео, на котором его в зоопарке забросала песком обезьяна
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба опубликовал в соцсетях несколько видеороликов из зоопарка в Дубае.
23:31
Концерт «Шедевры барокко: музыка земная и небесная» пройдёт 13 февраля в Москве
Концерт «Шедевры барокко: музыка земная и небесная» состоится 13 февраля в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве.
23:26
Эксперт рассказал, как избежать ипотечных мошенников
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как избежать ипотечных мошенников.
23:24
СМИ: УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снял обвинения в расизме с Себастьяна Колцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир».
23:22
Правительство Латвии отменило комендантский час
Правительство Латвии отменило действие комендантского часа по выходным дням, введённого в республике в связи с пандемией коронавируса.
23:15
Спасатели предупредили о заморозках до -18 ˚С в Ростове-на-Дону
Спасатели предупредили о заморозках в Ростове-на-Дону в ближайшие дни.
23:08
Путин выделил средства для выплат ветеранам в Севастополе
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 80 млн рублей из резервного фонда на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя».
23:02
В санаториях Ставрополья в 2020 году отдохнули свыше 325 тысяч туристов
В санаториях Ставропольского края в 2020 году отдохнули свыше 325 тыс. туристов.
23:01
«Локомотив» приобрёл футболиста «Факела» Никитина
Московский «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Факел» из Воронежа Андрея Никитина.
22:53
«Бавария» победила «Тигрес» и выиграла клубный чемпионат мира
Немецкая «Бавария» взяла верх над мексиканским «УАНЛ Тигрес» в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре.
22:47
Пакистан провёл успешные испытания баллистической крылатой ракеты
Пакистан провёл успешные испытания баллистической крылатой ракеты «земля — земля» Babur-1A.
22:44
Экс-тренер сборной России назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»
Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу сильных и слабых сторон красно-зелёных перед возобновлением сезона.
22:43
Самарская область примет участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»
Самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».
22:40
Врач рассказал, почему маски по-прежнему необходимы
Врач-аллерголог, онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, почему маски по-прежнему необходимы.
22:32
В Подмосковье рассказали о поддержке ветеринарной службы в 2020 году
В 2020 году на развитие и модернизацию ветеринарной службы Московской области направили свыше 126 млн рублей.
22:31
Елисеев будет стартовать четвёртым в спринте на ЧМ по биатлону
Стали известны стартовые номера биатлонистов в спринтерской гонке на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
22:28
Байден выступит на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден 19 февраля выступит с речью на тему трансатлантического сотрудничества на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.
22:20
В Томской области от COVID-19 привились более 8,4 тысячи человек
В Томской области от коронавируса привились более 8,4 тыс. человек. Второй компонент получили 2546 из них.
22:14
«Зенит» объявил о переходе голкипера Васютина в шведский клуб
Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин перешёл в шведский футбольный клуб «Юргорден».
22:11
Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе посетили свыше 100 тысяч человек
Монумент героическим защитникам Ленинграда в январе 2021 года посетили более 100 тыс. человек.
22:09
Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов
Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прокомментировал ситуацию с поставками бананов.
22:06
Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Краснодарском крае
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае в середине февраля.
22:05
Александринский театр представил спектакль «Дети солнца»
Александринский театр представил спектакль Николая Рощина «Дети солнца» по мотивам пьесы Максима Горького.
22:01
Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса
Писатель, драматург и общественный деятель Евгений Водолазкин оценил роль пандемий для прогресса.
21:59
Владимир Газзаев рассказал об уходе с поста главного тренера итальянской «Сиены»
Российский специалист Владимир Газзаев рассказал о своём уходе с поста главного тренера клуба итальянской Серии С «Сиена».
21:57
В РСТ оценили перспективы туристического сезона
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах туристического сезона 2021 года.
21:56
Боррель назвал условие нормализации отношений ЕС и России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что отношения между ЕС и Россией не нормализуются, пока не будут реализованы Минские соглашения по урегулированию ситуации на Украине.
21:48
Чешская лыжница опубликовала пост в соцсетях после контакта с Фалеевой на молодёжном ЧМ
Чешская лыжница Тереза Беранова опубликовала провокационный пост по поводу своего падения на финише в спринте на молодёжном чемпионате мира после контакта с россиянкой Анастасией Фалеевой.
21:38
Собянин заявил, что Москва переживёт всплеск по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в случае возникновения новой вспышки коронавируса город сможет её пережить.
21:30
Джикия рассказал, как отказался от трансфера из «Спартака» в «Зенит»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как после завоевания чемпионства в 2017 году ему поступило предложение от петербургского «Зенита».
21:24
«Коммерсантъ» сообщил о возможном уходе Топилина с поста главы ПФР
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин может покинуть пост, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
21:12
Словения смягчает режим карантина
Словенские власти смягчают режим карантина с 15 февраля, при этом режим въезда на территорию страны будет облегчён уже с 13 февраля, сообщает ТАСС.
21:10
Экс-тренер сборной России по биатлону объяснил, какую ошибку совершила Миронова в смешанной эстафете
Олимпийский чемпион по биатлону и бывший тренер сборной России Валерий Медведцев высказался о провале Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
21:05
Медведцев об эстафетах: у сборной России нет стартёров лучше Елисеева
Олимпийский чемпион по биатлону и тренер Валерий Медведцев считает, что Матвей Елисеев является лучшим членом сборной России, который может начинать эстафетные гонки.
21:01
Гол Сулейманова принёс «Краснодару» победу над тбилисским «Локомотивом» на сборе в Испании
«Краснодар» нанёс поражение тбилисскому «Локомотиву» в контрольном матче на сборе в испанской Марбелье.
20:59
Присяжные признали виновным расстрелявшего коллег в Москве полицейского
Коллегия присяжных заседателей признала виновным, но достойным снисхождения бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего коллег из отдела собственной безопасности в московском метро в сентябре 2019 года.