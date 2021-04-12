«Я думал, всё легально»: экс-глава МВД Франции рассказал о том, как его обманом заманили в подпольный ресторан

Экс-глава МВД Франции Брис Ортефё признался, что в конце марта ужинал с редактором BFMTV в частной квартире в Париже, превращённой в подпольный ресторан, сообщает Le Figaro. По словам политика, ему порекомендовали это место, назвав его «бизнес-клубом» и заверив в законности такого рода мероприятий в период, когда заведения общепита в стране закрыты из-за санитарных ограничений. Как передаёт издание, шеф-повара этого «клуба» недавно задержали за незаконную организацию общественного питания.

Депутат Европарламента от партии «Республиканцы» и экс-глава МВД Франции Брис Ортефё признался, что 30 марта ужинал с редактором BFMTV Аленом Дюамелем в частной квартире в 8-м округе Парижа, превращённой в подпольный ресторан под управлением шеф-повара Кистофа Лероя, сообщает Le Figaro. Недавно Лерой был задержан по делу об организации подпольных ресторанов, напоминает издание. Бывший министр внутренних дел времён Николя Саркози признался, что присутствовал на званом ужине, полагая, что делает всё «по правилам».

Как передаёт газета, первоначально ужин политика с журналистом должен был состояться в штаб-квартире партии «Републиканцы», однако позднее место проведения мероприятия изменилось. «Один человек, которого я знаю, пришёл ко мне совсем по другому поводу и в процессе разговора заметил: «Если у вас намечены обеды или ужины, есть бизнес-клуб, членом которого я являюсь, и это вполне возможно организовать», — рассказал бывший министр французским СМИ. По словам политика, он тут же поинтересовался, законно ли это.

Как утверждает Ортефё, чтобы доказать легальность такого рода мероприятий в период, когда рестораны во Франции закрыты, знакомый продемонстрировал ему ряд документов из интернета и заверил, что информация о клубе ежедневно публикуется в соцсетях. Кроме того, собеседник заверил экс-министра, что услугами клуба пользуются многие предприниматели и госслужащие. «Когда вы владеете этой информацией, вы думаете, что делаете всё по правилам», — пояснил политик. «Это частная квартира, а не ресторан, Мне его представили как бизнес-клуб. Нас было меньше шести человек, ни одно правило не было нарушено», — настаивает евродепутат.

Как сообщает газета, накануне обеда Алена Дюамеля предупредили о перемене адреса. «Я не знал, о чем идёт речь, не уточнял, пошёл туда. Я думал, что это будет либо у него, либо у кого-нибудь из его друзей, а потом попал в это место... Меня сразу отвели в маленькую столовую внизу, где нас было трое», — вспоминает журналист.

Как отмечает издание, эта новость стала новым поворотом в деле дворца Вивьен и «бизнес-клуба Лероя». Всё началось с репортажа телеканала M6, раскрывшего организацию «подпольных трапез» в частных помещениях, включая «клуб» шеф-повара Кристофа Лероя в Париже, а также «Дворец Вивьен», принадлежащий коллекционеру Пьер-Жану Шалансону. Последний был снят скрытой камерой во время рассказа о том, что «обедал на этой неделе в двух-трёх подпольных ресторанах с рядом министров». Позже он назвал свои слова «шуткой» и заявил, что это был «первоапрельский розыгрыш». Тем не менее и коллекционер, и шеф-повар были задержаны, а затем отпущены на свободу.