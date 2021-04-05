Le Figaro: участвовали в вечеринках — французских министров заподозрили в нарушении карантина

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дерманен поручил префекту полиции Парижа проверить сведения об организации нелегальных ужинов в престижных районах, на которых якобы присутствовали члены правительства, пишет Le Figaro. Министр экономики страны Брюно Ле Мэр считает, что эта информация не соответствует действительности, а министр-делегат МВД Марлен Шьяппа заявила, что если всё же найдутся виновные, они должны уплатить штраф и оставить свой пост.

Во Франции завели дело для проверки компрометирующей информации о подпольных ужинах в ресторанах, на которых присутствовали министры, сообщает Le Figaro.

Как рассказывает издание, в воскресенье министр внутренних дел страны Жеральд Дерманен потребовал от полицейского префекта Парижа «проверить правильность сведений», приведённых в репортаже телеканала M6. В нём анонимный организатор заявляет, что «на этой неделе поужинал» с «некоторым количеством министров» в «двух или трёх» подпольных ресторанах в нарушение ограничений, введённых из-за эпидемии COVID-19. Журналистам M6 удалось получить кадры с одного такого вечера, на котором больше десятка приглашённых не соблюдали меры предосторожности. Съёмки скрытой камеры демонстрируют, что в другом месте — «подпольном ресторане в престижном квартале» — участники и официанты не носят маски.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le #19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Владелец дворца Вивьен в центре Парижа Пьер-Жан Шалансон косвенно признался, что является источником телеканала, однако в воскресенье вечером опроверг свои слова в официальном заявлении. Как утверждает известный поклонник Наполеона, он только «шутил» и подчёркивал «абсурдность» ситуации, когда заверял, что на этих ужинах присутствовали министры. Однако министр внутренних дел Франции считает, что если эти факты «подтвердятся», «организаторы» и «участники» вечера должны понести ответственность. Как напоминает Le Figaro, по всей стране рестораны закрыты с 30 октября прошлого года.

Министр-делегат по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа в интервью радиостанции Europe 1 заявила, что «если министры и депутаты» действительно присутствовали на незаконных ужинах, «они должны быть наказаны штрафами, так же как и любой другой гражданин». Как отмечается в статье, минимальный штраф за такое нарушение составляет €135. При этом министр-делегат подчеркнула в Twitter в ответ на комментарий интернет-пользователя, что осуждённые по этому делу, «само собой разумеется», должны уйти в отставку.

В то же время министр экономики страны Брюно Ле Мэр усомнился в правдивости слов организатора нелегальных вечеринок. «Мне бы очень хотелось, чтобы этот ресторатор назвал имена министров», — заявил он в эфире аналитической программы совместного производства RTL-Le Figaro-LCI. Как подчеркнул политик, он «убеждён», что никто из членов правительства не принимал участия в этих ужинах. «Все министры без исключения соблюдают правила, никто из них не считает, что имеет право на какую бы то ни было поблажку», — приводит слова Брюно Ле Мэра Le Figaro.