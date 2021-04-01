Le Figaro: сказал как отрезал — Макрон пошёл на решительные меры, чтобы остановить третью волну пандемии
Эммануэль Макрон «рубанул с плеча»: чтобы остановить третью волну пандемии коронавируса, французский президент «решительно» принял меры по расширению ограничительного режима, действовавших ранее в ряде регионов, на территорию всей страны, пишет Le Figaro. О своих шагах по борьбе с распространением вируса Макрон объявил в среду вечером в телеобращении к нации.
Как отмечается в материале Le Figaro, в своём обращении французский лидер призвал соотечественников, которые живут в условиях ограничений уже год, «приложить ещё немного усилий», дабы «уберечь слабых здоровьем людей и наших детей» от более заразного британского варианта коронавируса.
По данным издания, главной из объявленных президентом мер стало распространение ограничений, введённых ещё 18 марта в 19 департаментах так называемой «красной зоны», на территорию всей Франции. Это означает, что с вечера предстоящей субботы французам будет сроком на четыре недели запрещено без веской причины удаляться на расстояние более 10 км от своего жилища — а в случае необходимости преодолеть большее расстояние, гражданам придётся теперь получать специальное разрешение. Кроме того, с 7 часов вечера до 6 часов утра будет действовать комендантский час: чтобы покинуть дом в этот период, французы также должны будут получить разрешение от властей.
Как пишет Le Figaro, в рамках режима ограничений будут закрыты все торговые предприятия, за исключением торгующих товарами первой необходимости. Сотрудники предприятий должны будут по возможности вернуться на удалённую работу — и президент призвал работодателей постараться обеспечить для персонала такую возможность. Школы до 10 апреля вновь перейдут на дистанционное обучение, после чего одновременно уйдут на двухнедельные каникулы; предполагается, что с 26 числа смогут возобновиться очные занятия в начальной школе, а с 3 мая — в средней. В свою очередь, студенты вузов смогут посещать свои университеты один день в неделю.
В своём обращении господин Макрон также пообещал, что власти ускорят темпы вакцинации граждан, сообщает Le Figaro. В частности, президент заявил, что с 16 апреля смогут получить прививки граждане старше 60 лет, с 15 мая — французы старше 50-ти, а с середины июня — все желающие.
По словам французского лидера, власти рассчитывают по мере роста числа вакцинированных к середине мая начать постепенно ослаблять ограничения, начиная с мест культурного и спортивного досуга, а также заведений общепита. «Между серединой мая и началом лета мы составим график постепенного возвращения страны к работе», — цитирует Макрона Le Figaro.
Как подчёркивается в материале газеты, глава государства признал, что в рамках борьбы с пандемией допустил ряд ошибок, однако заявил, что считает своё решение не вводить повторный общенациональный локдаун в январе, как это было сделано во многих европейских государствах, правильным. «Так мы дали сотням тысяч работников возможность удержаться на плаву, не потеряв при этом контроль на пандемией», — пояснил Макрон.
По информации Le Figaro, в четверг новую санитарно-эпидемиологическую стратегию властей разъяснит членам французского парламента премьер-министр страны, после чего депутаты обеих палат проведут по её вопросу консультативное голосование.
Ссылки по теме
-
France 24: хуже, чем во время парижских терактов — французские врачи призвали Макрона ввести жёсткий карантин
-
Euronews: 45 тысяч заражений в сутки — Франция ужесточает меры по борьбе с третьей волной в Европе
-
France 2: «заперты на улице» — интернет-пользователи во Франции встретили новый карантин шутками
-
Libération: «проигранное пари» — Макрон не сумел защитить французов от нового карантина