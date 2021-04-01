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Le Figaro: сказал как отрезал — Макрон пошёл на решительные меры, чтобы остановить третью волну пандемии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером объявил о расширении карантинного режима, ранее введённого в ряде регионов, на всю страну: теперь во всей Франции на три недели будут закрыты почти все магазины и учебные заведения, а граждане страны не смогут удаляться от дома более чем на 10 км, сообщает Le Figaro. Как пишет издание, принять такие решительные меры французского лидера вынудил британский штамм коронавируса.
Le Figaro: сказал как отрезал — Макрон пошёл на решительные меры, чтобы остановить третью волну пандемии
Reuters

Эммануэль Макрон «рубанул с плеча»: чтобы остановить третью волну пандемии коронавируса, французский президент «решительно» принял меры по расширению ограничительного режима, действовавших ранее в ряде регионов, на территорию всей страны, пишет Le Figaro. О своих шагах по борьбе с распространением вируса Макрон объявил в среду вечером в телеобращении к нации. 

Как отмечается в материале Le Figaro, в своём обращении французский лидер призвал соотечественников, которые живут в условиях ограничений уже год, «приложить ещё немного усилий», дабы «уберечь слабых здоровьем людей и наших детей» от более заразного британского варианта коронавируса.  

По данным издания, главной из объявленных президентом мер стало распространение ограничений, введённых ещё 18 марта в 19 департаментах так называемой «красной зоны», на территорию всей Франции. Это означает, что с вечера предстоящей субботы французам будет сроком на четыре недели запрещено без веской причины удаляться на расстояние более 10 км от своего жилища — а в случае необходимости преодолеть большее расстояние, гражданам придётся теперь получать специальное разрешение. Кроме того, с 7 часов вечера до 6 часов утра будет действовать комендантский час: чтобы покинуть дом в этот период, французы также должны будут получить разрешение от властей. 

Как пишет Le Figaro, в рамках режима ограничений будут закрыты все торговые предприятия, за исключением торгующих товарами первой необходимости. Сотрудники предприятий должны будут по возможности вернуться на удалённую работу — и президент призвал работодателей постараться обеспечить для персонала такую возможность. Школы до 10 апреля вновь перейдут на дистанционное обучение, после чего одновременно уйдут на двухнедельные каникулы; предполагается, что с 26 числа смогут возобновиться очные занятия в начальной школе, а с 3 мая — в средней. В свою очередь, студенты вузов смогут посещать свои университеты один день в неделю. 

В своём обращении господин Макрон также пообещал, что власти ускорят темпы вакцинации граждан, сообщает Le Figaro. В частности, президент заявил, что с 16 апреля смогут получить прививки граждане старше 60 лет, с 15 мая — французы старше 50-ти, а с середины июня — все желающие.  

По словам французского лидера, власти рассчитывают по мере роста числа вакцинированных к середине мая начать постепенно ослаблять ограничения, начиная с мест культурного и спортивного досуга, а также заведений общепита. «Между серединой мая и началом лета мы составим график постепенного возвращения страны к работе», — цитирует Макрона Le Figaro. 

Как подчёркивается в материале газеты, глава государства признал, что в рамках борьбы с пандемией допустил ряд ошибок, однако заявил, что считает своё решение не вводить повторный общенациональный локдаун в январе, как это было сделано во многих европейских государствах, правильным. «Так мы дали сотням тысяч работников возможность удержаться на плаву, не потеряв при этом контроль на пандемией», — пояснил Макрон. 

По информации Le Figaro, в четверг новую санитарно-эпидемиологическую стратегию властей разъяснит членам французского парламента премьер-министр страны, после чего депутаты обеих палат проведут по её вопросу консультативное голосование.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
карантин коронавирус Франция Эммануэль Макрон
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