Euronews: 45 тысяч заражений в сутки — Франция ужесточает меры по борьбе с третьей волной в Европе

Как показали анализы, за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились около 45 тысяч французов. Ещё в трёх департаментах страны вводится строгий карантин, жители могут перемещаться только в пределах десяти километров от дома. Власти Польши также объявили, что не исключают введения режима ЧП в случае отсутствия положительной динамики. Там зафиксировано уже более 34 тысяч новых случаев инфицирования. А в Германии выставочные залы превратиль в прививочные центры, передаёт Euronews.
В Старом Свете пытаются обуздать третью волну пандемии коронавируса. Санитарные власти Франции к 16 департаментам, где уже действуют жёсткие ограничения, добавили ещё три: это Навьер, Об и Рона. Здесь с сегодняшнего дня будут открыты только продовольственные магазины и аптеки.
Люди смогут удаляться от места жительства в пределах десяти километров. Покидать вышеназванные департаменты разрешено в исключительных случаях. Карантин продлится до 22 апреля. По данным Минздрава, за сутки коронавирус был выявлен у 45 тысяч французов.
ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: У нас появились ещё три департамента, где складывается очень тревожная эпидемическая ситуация: Навьер, Об, Рона. Нагрузка на медицинские учреждения и врачей там растёт, и наблюдается очень высокая динамика распространения коронавируса.
Правительство Польши не исключило возможности введения в республике чрезвычайного положения, если эпидемическая обстановка продолжит ухудшаться. Власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер: с 27 марта на две недели в стране закроются мебельные магазины, салоны красоты, ясли и детские сады.
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: В настоящее время Польша переживает самый тяжёлый за 13 месяцев момент пандемии — мы должны об этом сказать и открыто признать данный факт. Третья волна оказалась очень мощной. Сегодня в стране зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев инфицирования.
Прививочная кампания в ЕС, отягощённая проблемой с поставками вакцины, продолжается. Германия возобновила использование Astra Zeneca. В Кёльне выставочные залы превратились в прививочные центры. Снова применять британско-шведский препарат рекомендовало и Управление здравоохранения Швеции.
Несмотря на заявления регулятора ЕС о безопасности вакцины, некоторые страны по-прежнему проявляют осторожность из-за сообщений о проблемах со свёртываемостью крови у привитых. Вакцинацию AstraZeneca ещё на три надели приостановила Дания.
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