France 2: «заперты на улице» — интернет-пользователи во Франции встретили новый карантин шутками

Французские пользователи интернет-сетей вовсю потешаются над выступлением премьер-министра страны Жана Кастекса, во время которого он объявил о введении нового карантина в отдельных департаментах, передаёт France 2. Многие отмечают абсурдность введённых правил передвижения и намекают, что ситуация повторяется, но правительство полумерами пытается избежать неизбежного тотального карантина.

Некоторые увидели во вчерашнем (18 марта. — ИноТВ) объявлении комедийный скетч и повторение того, что уже было. Объявляя о третьем карантине, правительство некоторых сбило с толку.

КЕВ АДАМС, стэндап-комик: Что изменилось? Мы ничего не понимаем!

ДЖОНАТАН КОЭН, стэндап-комик: Нам придётся снова ввести карантин, так что выходите на улицу, когда хотите, спокойно, вот. А вирус, его распространение снизится.

«Заперты на улице» — забавный парадокс, который вдохновляет интернет-пользователей. Они придумывают объявления для витрин магазинов…

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Закрыто из-за закрытия. Снова откроется при повторном открытии.

… и новые формуляры.

ДОКУМЕНТ: Формуляр о нарушении. Чтобы нарушить нарушаемое нарушение карантинных мер по выходу из карантина, которые разрешают факультативное запрещение свободного передвижения с ограничением бесконечной продолжительности на всей территории страны в департаментах с нечётным номером, где уровень заболевания превышает √(1859/∏+∞)3) ± 10%, перед 19 часами но после 5 часов во время полной луны в растущую фазу. Я выхожу, потому что… Я вышел. Подписано: мной.

Однако для других даже с улыбкой этот третий сезон карантина имеет горький привкус.

МАКСИМ ГАСТЁЙ, стэндап-комик: …15 дней! Мы собираемся снова уйти на карантин. У вас больше нет права на колбасу, красное вино, табак. У вас есть право оставаться дома, пить минеральную воду и отлично сходить в туалет. (смеётся)

Почему бы, чтобы обмануть скуку, не представить то, что осталось за кадром правительственного решения?

КЁРК ДЕВЕЙК, стендап-комик: Привет, Бог! — О, привет! Привет, ангел! Как там дела внизу у французов? — Пфф… — Я сказал: «Отмени карантин в марте». — И…Извините? Но нет же, нет! Вы сказали: «Обнови карантин в марте». — Нет! Я тебе сказал: «Отмени карантин»! — В марте! (плачет)

Некоторые интернет-пользователи нашли в пресс-конференции Жана Кастекса интонации Раймона Девоса:

РАЙМОН ДЕВОС, бельгийско-французский юморист: Я вам предлагаю вопрос, дамы и господа: можем ли мы, всегда откладывая на завтра катастрофу, которая могла бы случиться сегодня, избежать её?

Часто говорят, что лучшие шутки — самые короткие, но за год коронакризиса те, кто предпочли над ним смеяться, ни на йоту не растеряли своей язвительности.