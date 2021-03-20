Libération: «проигранное пари» — Макрон не сумел защитить французов от нового карантина

Введя третий карантин в 16 департаментах Франции, президент Эммануэль Макрон не смог сдержать данного французам обещания о недопущении новых ограничений, констатирует Libération. Как отмечает издание, не сумев привить достаточное число граждан, исполнительная власть теряет очки в гонке с вирусом и вынуждена изобретать новые модели ограничений для граждан.

«Оставайтесь дома, но выходите на улицу» — так резюмирует Libération заявление премьер-министра Франции Жана Кастекса о введении третьего карантина в 16 департаментах страны. Чтобы сдержать эпидемию на севере и юго-востоке Франции, с полночи пятницы жители 16 соответствующих департаментов по меньшей мере на четыре недели лишатся возможности выходить из дома без оформления пропуска, а также переезжать в другие регионы «за исключением срочной и профессиональной необходимости».

Вновь открытые на всей территории страны в конце ноября магазины товаров «не первой необходимости» должны будут снова закрыться, однако книжные и музыкальные магазины останутся открытыми, также как школы и ясли. «Это выбор, который отличает нас от многих наших соседей и который мы намерены поддерживать как можно дольше», — отметил Кастекс.

При том, что время пребывания на улице для французов не ограничивается, Кастекс предупредил, что весенние прогулки не должны «стать предлогом для того, чтобы устраивать барбекю с друзьями и собрания в общественных местах или в парках и садах, а также для сборищ перед барами, продающими еду и напитки на вынос».

Как отмечает газета, формула новых ограничений, выбранная исполнительной властью, близка к той, которая была введена осенью на всей территории страны и признана образцовой высшими эшелонами власти: «достаточно жёсткая, чтобы обуздать эпидемию, но достаточно гибкая, чтобы позволить людям работать и дышать, и, следовательно, не слишком сдерживать экономику».

Таким образом, спустя почти ровно год после полной остановки жизни в стране, Эммануэль Макрон проигрывает своё пари о недопущении нового режима изоляции, пусть даже частичной, констатирует газета. Не сумев привить достаточное количество французов, исполнительная власть проигрывает «гонку на скорость с вирусом», считает издание. «Именно кампания вакцинации позволит нам выйти из этого кризиса», — заявил премьер-министр, подтвердив цель вакцинировать 30 млн французов к маю-июню этого года.

После того, как Европейское агентство лекарственных средств «дало зелёный свет» вакцине AstraZeneca, глава французского правительства попытался успокоить сограждан и возобновить французскую кампанию вакцинации, которая считается слишком медленной. По словам издания, Кастекс решил подать пример, чтобы восстановить доверие к британскому препарату и сам выразил готовность привиться вакциной AstraZeneca.