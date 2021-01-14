Обозреватель Le Figaro рассказал о дилемме Макрона: сделать 2021-й полезным для страны или для своего переизбрания

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 2021 год «полезным» и намерен вернуться к обещанным реформам, отложенным из-за коронакризиса, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. По мнению журналиста, главе государства стоит сосредоточиться на уже начатых инициативах и не довольствоваться полумерами, а также решить, какую «пользу» он собирается принести: восстановить страну или подготовить почву для своего переизбрания.

Как и четыре французских президента до него, Эммануэль Макрон в качестве предпоследнего новогоднего пожелания за свой пятилетний срок пообещал французам «полезный» год. «Это одно из простейших слов французского языка, политическое значение которого, однако, одно из сложнейших», — утверждает обозреватель Le Figaro Гийом Табар. По его словам, использование этого слова в официальной речи показывает, что оно не является само собой разумеющимся. Естественное изнашивание власти, истощение изначальных обещаний и, более того, приближение окончания президентского срока подталкивают либо к бездействию, либо к демагогии, а действующий президент Франции столкнулся с дополнительными трудностями: решать другие задачи, помимо коронакризиса.

И здесь, объясняет журналист, мы сталкиваемся с первой неоднозначностью слова «полезный». «Нельзя, чтобы в 2022 году его (Макрона. — ИноТВ) запомнили только за то, что он вывел страну из санитарного и экономического кризиса», — предупреждает одна из министров, которую, как и её коллег, попросили продемонстрировать результаты работы, не связанной с COVID-19. Однако, считает Табар, продолжительность и масштаб социально-экономических последствий пандемии остаются неизвестными, а Макрону было бы «полезнее», чтобы в его заслугах оказалась окончательная победа над кризисом, чем список реформ и начинаний, результаты которых всегда более скромные, чем хотелось бы их инициаторам.

Если польза исчисляется количеством проектов, которые нужно завершить до окончания пятилетнего срока мандата, здесь также обозреватель французской газеты не видит необходимости в правительственном совещании. Он считает, что достаточно завершить уже начатые инициативы: ключевые тексты законов о республиканских принципах и экологическом переходе позволят одновременно структурировать окончание президентства и оставить свой след в политической жизни страны. В данном случае, как подчёркивает автор статьи, желание «идти до самого конца» будет измеряться не в хронологическом плане, а в смелости и решимости не ограничиваться полумерами по борьбе с исламистским сепаратизмом и глобальным потеплением.

В то же время в объявлении «полезного» года и организации рабочего совещания есть символический аспект: спасти саму суть макронизма, а именно реформаторский порыв с непременной «трансформацией» страны. Возвращение к прерванной работе — это доказательство того, что изначальный запал не угас, что обещания первых дней президентства не обмануты. В преддверии выборов это также привлечёт электорат, который в случае неудачи макронизма вернётся к своим первоначальным политическим лагерям.

Однако перед началом новых проектов необходимо возобновить прерванные, и начать Гийом Табар советует с пенсионной реформы, которая является как никогда неотложной в финансовом плане. Другие варианты: финансовая поддержка пенсионеров, выплата госдолга или та же государственная реформа, которая в итоге останется «мёртвой зоной» пятилетнего президентства Макрона.

«Но чтобы быть по-настоящему «полезными», эти реформы должны затрагивать привычки, общность классовых интересов, требовать жертвы», — объясняет в заключение обозреватель Le Figaro. Настоящие структурные реформы неизбежно окажутся непопулярными, то есть опасными для Макрона в преддверии выборов. Таким образом, в конце своего президентского срока президент столкнулся с проблемой выбора: сделать год «полезным» для восстановления страны или для своего переизбрания.