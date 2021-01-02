DM: слова Макрона о брексите заставили британских политиков усомниться, любит ли он демократию

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал брексит, назвав его результатом «лжи и ложных обещаний», пишет Daily Mail. Такое заявление вызвало острую реакцию некоторых британских политиков, которые напомнили французскому лидеру, что речь идёт об одном из величайших народных волеизъявлений современности. Они также усомнились в том, действительно ли Макрон любит демократию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что брексит стал результатом «лжи и ложных обещаний», выразив таким образом своё горькое разочарование из-за выхода Великобритании из ЕС. Однако подобное утверждение французского лидера вызвало гнев в Великобритании, пишет Daily Mail.

При этом свою критику по поводу решения Лондона выйти из ЕС Макрон высказал в рамках своего новогоднего обращения к нации после того, как Великобритания заключила торговую сделку, которая может нанести ущерб как французскому рыболовному сектору, так и полноте президентской власти.

В частности, в своём послании французский лидер усомнился в силе британского суверенитета после брексита.

«Несколько дней назад мы достигли соглашения об организации наших будущих отношений, отстаивая наши интересы, нашу промышленность, наших рыбаков и наше единство, — заявил он. — Соединённое Королевство — это по-прежнему как наш сосед, так и наш друг, и союзник. Решение покинуть Европу, этот брексит — это дитя европейской неудовлетворённости и сонма лжи и ложных обещаний».

С подобным видеообращением Макрон выступил после того, как его отец, Жан-Мишель Макрон, впервые публично осудил своего сына, назвав его «эгоистичным» политиком.

Между тем, британский депутат-консерватор и сторонник брексита Питер Боун раскритиковал французского президента, заявив следующее: «В ходе величайшего демократического события в моей жизни — референдума о выходе из ЕС — проголосовало больше британцев, чем когда-либо до этого. По этому конкретному вопросу шла настоящая дискуссия, причём не в рамках одной партии, а между сразу несколькими; люди высказывали своём мнение. Похоже, президент Макрон не любит демократию».

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался начать 2021 год на мажорной ноте, отметив, что это время может стать «годом перемен и надежд», особенно на фоне того фильма ужасов, которым оказался 2020-ый. По его словам, брексит — это предвестник как хороших времён, так и надежд на то, что массовая вакцинация остановит пандемию коронавируса.

Французский лидер, который строит большие планы по интеграции ЕС, раскритиковал Лондон через несколько дней после того, как его обвинили в том, что он задерживает подписание сделки по брекситу из-за вопросов рыболовства.

В частности, Макрона обвинили в том, что с помощью запрета на грузоперевозки из Британии, необходимого для того, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса, он пытался усилить напряжённость в переговорах по брекситу.

Президент Франции выступил в защиту неспешных темпов вакцинации от коронавируса в стране, пообещав ускорить её уже со следующей недели.