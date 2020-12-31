Корреспондент Das Erste: брексит никогда не закончится, несмотря на соглашение

Соглашение между ЕС и Великобританией заключено, однако реальность не имеет ничего общего с триумфальными настроениями в британском правительстве, отмечает корреспондент немецкого телеканала Das Erste Аннетте Диттерт. Нынешний договор по брекситу — лишь временная мера, и ещё неизвестно, как всё сложится в будущем, но пока Лондон остаётся связан с Брюсселем во многих областях и, вероятно, будет вынужден вести переговоры с Европой бесконечно.

Великобритания и Европа вели споры по поводу соглашения по брекситу на протяжении четырёх лет, и в ходе этого процесса Соединённое Королевство лишилось своей славы оплота рассудительности, отмечает корреспондент немецкого телеканала Das Erste в Лондоне Аннетте Диттерт.

В итоге страна измучена, однако соглашение, которое в британской прессе превозносится как триумф Бориса Джонсона, всё-таки заключено. Но стоило ли это того? Как отмечает журналист, на бумаге британцы отвоевали свой суверенитет во многих областях. Европейский суд в документах практически не упоминается, британцы в будущем смогут сами формулировать свои законы и даже заключать новые торговые договора с третьими странами, не придерживаясь при этом таможенных правил ЕС. Кроме того, товарооборот между Великобританией и континентом пока остаётся необлагаемым пошлинами.

Однако это лишь одна сторона, подчёркивает автор материала, и она настолько хороша, что ни у кого не возникает желания вчитываться в досадные аналитические выкладки британских экспертов по торговле, отмечающих, что это соглашение — не более чем временная мера, которая привязывает британцев к Европе намного больше, чем это готов признать премьер-министр Джонсон. К Рождеству такие замечания и вовсе неуместны — вероятно, таким и был расчёт Джонсона, когда он оттягивал принятие соглашения до последнего. «Потому что реальность не имеет ничего общего с нынешней победной суетой сторонников брексита», — утверждает корреспондент Das Erste.

Но реальность скоро настигнет Джонсона. По факту связи с европейскими социальными и экологическими стандартами и правилами субсидирования остаются более тесными, чем в других соглашениях ЕС о свободной торговле. Будущие споры, между тем, будут решаться не в Европейском суде, а в арбитражных судах или специальных рабочих группах. Если одна сторона попытается нарушить правила конкуренции, другая имеет право ввести торговые санкции.

Нынешнее облегчение по поводу беспошлинного товарооборота в скором времени тоже уступит место отрезвлению, считает журналист. Она поясняет, что с 1 января британская продукция может вывозиться только с огромным количеством сопроводительных таможенных документов. Многие фирмы до сих пор точно не знают, какие бумаги им нужны и где их можно получить.

В повседневной жизни британцы тоже заметят перемены: с нового года поездки в европейские страны будут для них ограничены 90 днями в году. Тем, кто хочет взять с собой домашнего питомца, придётся иметь при себе документы о прививках, как в 1960-е годы. Обучение в университетах ЕС тоже становится не таким простым, как было раньше.

Постепенно многие британцы всё это прочувствуют. Для предприятий среднего и малого бизнеса бюрократическая рутина становится всё более значительным препятствием в ведении торговли. Рано или поздно правительство Джонсона тоже поймёт, что тесное сотрудничество с европейскими банками данных для него выгодно. В среднесрочной перспективе это приведёт к тому, что Великобритания будет продолжать переговоры с ЕС бесконечно. Как и Швейцария, которая с 1970-х годов ведёт с Брюсселем затянувшиеся переговоры, брексит превратится в бесконечное мероприятие, уверена корреспондент немецкого телеканала.

Так стоило ли это того? Да, если считать суверенитет важнее благосостояния британской экономики. Сторонники брексита уповают на то, что это позволит Великобритании самостоятельно заключать соглашения со всем миром, но при Джо Байдене «большая сделка» с США откладывается надолго.

Едва ли Борису Джонсону в ближайшее время удастся продемонстрировать британцам экономические преимущества брексита, отмечает Аннетте Диттерт. Даже по собственным подсчётам правительства это соглашение приведёт к существенному снижению ВВП Великобритании.

Тем не менее, брексит на руку самому Борису Джонсону, которого, однако, сам процесс выхода из ЕС интересует всё меньше — в отличие от того факта, что он является для британского премьер-министра средством продвижения к центру власти. И неважно, если он при этом рискует будущим всего Соединённого Королевства.

Несмотря на соглашение, брексит ещё далёк от завершения, заключает немецкий телеканал Das Erste.