France 24: хуже, чем во время парижских терактов — французские врачи призвали Макрона ввести жёсткий карантин

Слабые ограничения, которые позволяют французам собираться группами до шести человек, в то время как количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти, стали объектом жёсткой критики, передаёт France 24. Как отмечает канал, в этом контексте французские врачи призвали президента Эммануэля Макрона ввести жёсткий карантин, так как сложившаяся ситуация с точки зрения здравоохранения выглядит даже хуже, чем во время парижских терактов.

Вот так выглядит карантин в некоторых регионах Франции — группам, которые насчитывают до шести человек, разрешают нежиться под лучами солнца в том случае, если они находятся не более чем в 10 километрах от дома. Они должны носить маски, когда не принимают пищу, не пьют и не курят. Однако подобный «карантин-лайт» в последние недели попал под критику, учитывая, что количество случаев заражения коронавирусом растёт.

Национальный совет коллегии врачей Франции призвал к введению жёсткого карантина. В открытом письме на имя Эммануэля Макрона президент организации сообщил, что встревоженные семьи и изнурённые работники сферы здравоохранения не могут больше ждать. Всё это произошло после того, как в субботу 41 врач неотложной помощи заявил, что нынешняя ситуация у них в отделениях хуже той, что была во время парижских терактов.

На данный момент столица — это один из очагов распространения вируса, в то время как местные больницы приближаются к своему пределу возможностей. В этом контексте мэр Анн Идальго призвала к закрытию школ.

АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа: Нужно закрыть школы, чтобы сделать хоть что-нибудь. Ситуация очень тяжёлая, вы ведь в курсе цифр.

У Макрона есть и другой вариант — активизировать перевозки пациентов из переполненных больниц в районы, которые меньше пострадали от коронавируса. В конце января президент отказался следовать примеру остальной Европы и, вопреки рекомендациям своих советников по науке, уклонился от введения жёсткого карантина. Подобная ставка себя оправдывала — до тех пор пока в страну полноценно не пришёл британский штамм вируса. На прошлой неделе Макрон выступил в защиту своего подхода к борьбе с третьей волной пандемии, заявив, что ни о чём не сожалеет.

Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.