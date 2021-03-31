France 24: пандемия ещё не побеждена — французские больницы переживают новый пик нагрузки

Ухудшающаяся во Франции в последние недели коронавирусная статистика уже отозвалась проблемами для системы здравоохранения страны: во многих больницах вновь переполнены отделения интенсивной терапии, сообщает France 24. По данным канала, Франция уже побила зафиксированный ещё на пике второй волны пандемии рекорд по числу пациентов, госпитализированных с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, и надеяться на скорую стабилизацию ситуации пока не приходится.

ОПЕРАТОР: Сколько вам лет? 51, понятно. И, получается, коронавирусную инфекцию у вас нашли в четверг?

Этот центр обслуживания экстренных вызовов, расположенный к северу от Парижа, принимает около 6600 звонков в сутки.

ОПЕРАТОР: У вас есть хронические заболевания? Вы принимаете какие-либо лекарства каждый день?

Всего за неделю число звонков от пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 45%.

ОПЕРАТОР: Мы и правда заметили, что уже три недели количество таких вызовов быстро растёт. Мы это видим — либо просто становится больше звонков, либо приходится принимать больше вызовов за совсем небольшой срок. А ведь мы долго разговаривать с людьми не можем.

Главная проблема в том, что все больницы в этом департаменте Франции уже переполнены — пациентов уже начали переводить в другие регионы.

С той же проблемой сейчас сталкиваются больницы по всей стране: на сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией находятся 4974 человека. Таким образом, страна впервые обновила рекорд по числу серьёзных случаев заболевания, зафиксированный на пике второй волны ещё в ноябре.

Когда пика достигнет нынешняя волна — пока не ясно, но во французском Пастеровском институте пронозируют, что число пациентов в критическом состоянии, поступающих в больницы за сутки, будет расти как минимум ещё неделю.