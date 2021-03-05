Euronews: после шестинедельного спада в Европе вновь растёт число заражений коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, после шестинедельного спада на европейском континенте вновь растёт число заражений. Как передаёт Euronews, в ответ на третью волну инфекции Венгрия закрывает на две недели практически все магазины и автозаправки, а персонал чешских больниц жалуется на то, что с трудом справляется с резким наплывом новых коронавирусных больных.

Италия заблокировала экспорт из Европейского союза 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Австралию. Она воспользовалась для этого новыми правилами ЕС по контролю над экспортом, введёнными более месяца назад в рамках мер по предотвращению дефицита вакцин от коронавируса. Недавние поставки вакцины AstraZeneca в Италию оказались менее значительными, чем ожидалось.

Германия, со своей стороны, разрешила прививать этой вакциной лиц старше 65 лет. Раньше этого нельзя было делать из-за отсутствия достаточных клинических данных о воздействии этого препарата на пожилых людей. В результате скепсис в отношении этой вакцины возник и у более молодых немцев. Но недавно опубликованные в Великобритании данные об эффективности этой вакцины заставили Берлин пересмотреть своё решение.

Тем временем после шестинедельного спада на европейском континенте вновь, по данным Всемирной организации здравоохранения, растёт число заражений.

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Нагрузка на наши больницы не ослабевает. Медицинские работники демонстрируют солидарность со своими коллегами в соседних странах. Но год спустя после начала пандемии мы не должны были оказаться в таком положении. Нужно вернуть ситуацию в нормальное состояние.

В ответ на третью волну коронавирусной инфекции Венгрия закрывает на две недели практически все магазины и автозаправки, а детские сады и школы — на целый месяц.

Греческие таксисты провели акцию протеста в центре Афин, требуя от правительства финансовой помощи и снижения налогов. С четверга на фоне роста числа заражений в Греции вступили в силу новые, ещё более строгие запреты на передвижение без уважительной причины.

А персонал чешских больниц жалуется на то, что с трудом справляется с резким наплывом новых коронавирусных больных.

Дата выхода в эфир 04 марта 2021 года.