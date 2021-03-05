Euronews: после шестинедельного спада в Европе вновь растёт число заражений коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, после шестинедельного спада на европейском континенте вновь растёт число заражений. Как передаёт Euronews, в ответ на третью волну инфекции Венгрия закрывает на две недели практически все магазины и автозаправки, а персонал чешских больниц жалуется на то, что с трудом справляется с резким наплывом новых коронавирусных больных.
Италия заблокировала экспорт из Европейского союза 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Австралию. Она воспользовалась для этого новыми правилами ЕС по контролю над экспортом, введёнными более месяца назад в рамках мер по предотвращению дефицита вакцин от коронавируса. Недавние поставки вакцины AstraZeneca в Италию оказались менее значительными, чем ожидалось.
Германия, со своей стороны, разрешила прививать этой вакциной лиц старше 65 лет. Раньше этого нельзя было делать из-за отсутствия достаточных клинических данных о воздействии этого препарата на пожилых людей. В результате скепсис в отношении этой вакцины возник и у более молодых немцев. Но недавно опубликованные в Великобритании данные об эффективности этой вакцины заставили Берлин пересмотреть своё решение.
Тем временем после шестинедельного спада на европейском континенте вновь, по данным Всемирной организации здравоохранения, растёт число заражений.
ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:Нагрузка на наши больницы не ослабевает. Медицинские работники демонстрируют солидарность со своими коллегами в соседних странах. Но год спустя после начала пандемии мы не должны были оказаться в таком положении. Нужно вернуть ситуацию в нормальное состояние.
В ответ на третью волну коронавирусной инфекции Венгрия закрывает на две недели практически все магазины и автозаправки, а детские сады и школы — на целый месяц.
Греческие таксисты провели акцию протеста в центре Афин, требуя от правительства финансовой помощи и снижения налогов. С четверга на фоне роста числа заражений в Греции вступили в силу новые, ещё более строгие запреты на передвижение без уважительной причины.
А персонал чешских больниц жалуется на то, что с трудом справляется с резким наплывом новых коронавирусных больных.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк заявил в беседе с RT, что России стоит ожидать новых санкций со стороны западного сообщества, поскольку этим странам необходимо поддерживать антироссийскую риторику на высоком уровне.
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, член команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, вспомнил свой первый спарринг в американском зале АКА.
Статистическое управление Греции Elstat дало предварительную оценку падению ВВП страны в 2020 году. По мнению ведомства, валовый внутренний продукт Греции в прошлом году снизился в натуральном выражении на 8,2%.
Препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
Украине удалось достигнуть договорённости с индийской компанией Bharat Biotech по поставкам вакцины от коронавируса в случае подтверждения её высокой эффективности по итогам клинических испытаний, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
В Татарстане коронавирусную инфекцию выявили ещё у 51 человека. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой санитарно-эпидемиологической обстановке в республике, рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
На заводе «Алиум» в Серпухове нарастили производство препаратов от COVID-19. Предприятие перешло на круглосуточный режим работы, в результате чего выпуск препаратов для профилактики или лечения коронавирусной инфекции увеличился на 88%.
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что после ухода из спорта чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова его титул должен быть разыгран между бразильцем Шарлисом Оливейрой и американцем Дастином Порье.
По состоянию на пятницу, 5 марта, в Удмуртии выявили ещё 74 случая коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, за минувшие 24 часа лаборатории республики провели 2979 исследований на COVID-19.