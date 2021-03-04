СТРАНА: до Украины добрались новые штаммы коронавируса
На Украине отмечены первые случаи заражения новыми и опасными штаммами коронавируса. Как пишет «СТРАНА», угроза выявлена в Ивано-Франковской области, которая вместе с Житомирской находится в красной карантинной зоне.
Об этом сообщила ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская в Facebook.
«Интересно, в догонку к моему посту про особенности клинического течения СOVID -19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня таки получены этому некоторые доказательства.
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