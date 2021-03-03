ЛIГА.net: почти 89% украинцев, подключённых к ИВЛ, умерли

Согласно результатам исследования, проведённого Национальной академией наук Украины, умерли почти 89% пациентов с коронавирусом, находившихся на искусственной вентиляции лёгких. Как передаёт «ЛIГА.net», летальность у больных, находившихся в отделениях интенсивной терапии, составила почти 77%.

С начала пандемии коронавируса из 8446 пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции лёгких, умерли 7479 человек. Как пишет «ЛIГА.net», об этом говорится в исследовании Национальной академии наук Украины.

Таким образом летальность у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ, составляет почти 89%.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила почти 17% — из почти 154 тыс. госпитализированных скончались более 26 тыс. человек. Летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, — почти 77%.

Учёные исследовали данные с начала пандемии до 1 марта включительно.

Согласно этому же исследованию, с 23 февраля по 1 марта на Украине ускорился рост числа новых зарегистрированных случаев COVID-19. Также с середины февраля в стране увеличивается количество летальных случаев из-за коронавируса.