Spiegel: массовый исход — пандемия грозит миру нехваткой 13 млн медсестёр

Международный совет медсестёр предостерегает о «массовом исходе из профессии», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Пандемия коронавируса обостряет нехватку младшего медицинского персонала по всему миру. Многие стремятся сменить профессию из-за физического и морального истощения. Если прогнозы верны, вскоре в больницах и домах престарелых всего мира будет не хватать 13 млн медсестёр.

Более 3 тыс. медсестёр по всему миру умерли от коронавируса, многие работают на пределе своих сил, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Поэтому всемирное объединение сестринского персонала предостерегает о «массовом исходе из профессии». Как отмечает издание, вскоре в мире будет не хватать 13 млн медсестёр.

Международный совет медсестёр отмечает высокую вероятность того, что пандемия обострит нехватку младшего и среднего медицинского персонала. Из-за коронавируса всё больше медсестёр уходят из профессии. Уже во второй половине года следствием пандемии может стать «массовый исход из профессии», предостерегает Международный совет медсестёр. По меньшей мере 3 тыс. младших медработников в 60 странах умерли от коронавируса — и это только по данным официальных статистик, которые наверняка отстают от действительности, подчёркивает издание.

Из-за эмоционального выгорания и стресса миллионы медсестёр во время пандемии задумались о смене работы, заявил глава Международного совета медсестёр Ховард Каттон в Женеве в четверг. Из-за эпидемии медсёстры доходят до физического и морального истощения и переживают «массовую травматизацию». «Они достигают точки, в которой они отдали всё, что могли», — отметил Каттон.

По всему миру сейчас работают около 27 млн медсестёр. Ещё на момент начала пандемии больницам по всему миру не хватало 6 млн младших медицинских работников. Кроме того, до 2030 года 4 млн уйдут на пенсию. Если опасения Международного совета медсестёр подтвердятся, дефицит медсестёр во всём мире достигнет почти 13 млн человек. «Мы, возможно, стоим на краю пропасти», — подчеркнул Ховард Каттон. Международный совет медсестёр, представляющий интересы более чем 130 национальных профессиональных объединений, потребовал более высокой оплаты работы младшего медперсонала.

По данным СМИ, в Германии с начала пандемии коронавируса из профессии уже ушли тысячи медсестёр и медбратьев. От нехватки персонала страдают как больницы, так и дома престарелых, сообщает немецкий журнал со ссылкой на Немецкую службу занятости. По официальным данным, число занятых в качестве младшего медперсонала в Германии с начала апреля по конец июля 2020 года сократилось более чем на 9 тыс. человек, что соответствует 0,5%.

Однако эти цифры мало о чём говорят, отмечает издание. Большая часть уходов в отставку касается медсестёр в больницах, которые в условиях пандемии коронавируса столкнулись с отменой операций и уменьшившейся нагрузкой в отдельных областях. Поэтому какая часть выходов в отставку связана с сознательным и намеренным уходом из профессии, остаётся неясно, отмечает Der Spiegel.