Welt: «масочный скандал» нанёс удар по авторитету немецкой политики и демократии

Депутаты ХДС и ХСС Лёбель и Нюссляйн покинули свои партии после скандала, сообщает немецкий телеканал Welt. Их уличили в получении откатов на шестизначную сумму за посредничество в сделках по закупке медицинских масок. В год проведения важных парламентских выборов эта авантюра повредила как названным партиям, так и всей демократии в Германии, и нанесла серьёзный ущерб авторитету политики в целом, отмечается в материале.

Давление, по-видимому, оказалось слишком велико. Николас Лёбель тотчас сдал свой депутатский мандат в бундестаге. Однако ущерб уже нанесён. Для ХДС скандал с масками, как нетрудно догадаться, произошёл крайне не вовремя, посреди года особенно важных выборов. Уже в воскресенье голосуют Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

АРМИН ЛАШЕТ, председатель ХДС: Проблема теперь в том, что все, кто сейчас участвует в избирательной кампании, должны нести эту ношу. Поэтому теперь наша задача — объяснить людям, что меры были приняты быстро.

Глава ХДС требует объясниться начистоту, если кто-то ещё участвовал в подобных делах. Кроме того, фракция союза ХДС/ХСС хочет принять меры и сделать более прозрачной занятость по совместительству. Глава фракции Бринкхаус объявил о новом кодексе поведения, который явно выходит за рамки правовых требований, предъявляемых к депутатам бундестага. А министр здравоохранения Шпан теперь хочет открыто обнародовать имена всех посредников сделок по обеспечению масками.

Как сообщается, политик ХДС Лёбель и политик ХСС Нюссляйн получили откаты на шестизначную сумму за посредничество в сделках по маскам. Оба вышли из своих партий. Однако Нюссляйн сохранил свой мандат в бундестаге, поэтому он может и дальше продолжать наживаться. Бизнес посреди пандемии, построенный на испытываемой людьми нужде, наносит ущерб авторитету политики, считают во фракции СДПГ.

КАРСТЕН ШНАЙДЕР, один из лидеров фракции СДПГ в бундестаге: Я считаю масштаб урона, нанесённого демократии, очень и очень большим. И людям неважно, были ли это депутаты ХДС, СДПГ или зелёных.

Давление на Лёбеля и Нюссляйна продолжает оставаться большим. Они должны пожертвовать полученные огромные откаты или по меньшей мере вернуть их, говорят в политических кругах Берлина.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.