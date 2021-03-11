Le Monde: французам тяжело получить компенсацию после заражения COVID-19 на рабочем месте

Во Франции тем, кто подхватил коронавирус на работе, с трудом удаётся получить денежные выплаты, обещанные правительством, пишет Le Monde. Профсоюзы утверждают, что лишь 5% пострадавших отвечают заявленным критериям, однако, по мнению министра здравоохранения страны, пока рано делать выводы.

Спустя год после начала кризиса в здравоохранении французам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте, всё ещё сложно получить компенсацию, сообщает Le Monde. Так, на 26 февраля лишь 437 человек получили положительный ответ на их требование признать коронавирус профессиональным заболеванием. Принимая во внимание количество поданных заявок, профсоюзы считают эти цифры очень низкими.

Как рассказывает издание, декрет от 14 сентября 2020 года определил условия, при которых можно претендовать на денежные выплаты. В специальной таблице описаны особенности болезни и перечислены профессиональные задачи, которые «могут её спровоцировать». Благодаря такому распределению компенсации могут присуждаться правительством автоматически в отношении медперсонала, а также других категорий работающего населения, которые лично присутствуют на рабочем месте в больницах, домах престарелых или дома. Запрос тех, кто не подходит под эти категории, призвана рассматривать комиссия независимых экспертов.

Согласно подсчёту отдела по профессиональным рискам медицинского страхования, к концу февраля 16 919 человек, заболевших коронавирусом, подали заявление на получение статуса профессионального заболевания или производственной травмы. Из них чуть больше 3 500 заявок признали полными, в то время как другим кандидатам необходимо предоставить недостающую информацию. Однако такая статистика, по мнению профсоюзов, подтверждает их опасения, высказанные после публикации декрета. Организации рабочих критикуют слишком ограничивающие критерии, а также плохое распространение информации о выплатах, особенно среди мелких предпринимателей. Главы профсоюзов считают, что значительное число французов не хочет подавать заявление на компенсацию из страха потерять работу. По словам Жерома Вивензы из Всеобщей конфедерации труда, пострадавших по крайней мере 16 тыс. (а, скорее всего, больше), однако декрет позволяет финансово поддержать лишь 5% из них. Представители других профсоюзов сетуют на «грустную реальность», где сложно получить признание.

В то же время правительство оспаривает эти утверждения, отмечается в статье. Министр здравоохранения Оливье Веран подчеркнул, что хотя количество положительных ответов по сравнению с общим числом заявок невелико, оно продолжает расти. Таким образом, пока слишком рано делать выводы, тем более что закон предусматривает минимум четыре месяца на рассмотрение заявки, пишет Le Monde.