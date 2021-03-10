Le Figaro: французские врачи разгневаны новыми перебоями с поставкой вакцин

Сообщение властей о невозможности для врачей частной практики делать заказы на поставку вакцины AstraZeneca в течение недели вызвало среди медиков эффект разорвавшейся бомбы, сообщает Le Figaro. Как передаëт издание, из-за перебоев с поставками препарата правительство решило зарезервировать оставшиеся дозы для аптек в ущерб докторам. По мнению врачей, этот шаг призван скрыть некомпетентность руководства страны в вопросах закупки и хранения вакцин.

Когда в воскресенье вечером французские врачи обнаружили в своём почтовом ящике срочное сообщение от Генеральной дирекции здравоохранения, новости произвели эффект разорвавшейся бомбы, пишет Le Figaro. В письме говорилось, что «в течение недели начиная с 8 марта заказы (на вакцины. — ИноТВ) будут приниматься только для собственных нужд аптек, невозможно будет принимать заказы для врачей, учитывая количество доз, поставленных компанией AstraZeneca (около 28 тысяч флаконов, доступных для заказа)».

Это означает, врачи не смогут заказывать вакцины для себя, поскольку они зарезервированы для фармацевтов, поясняет издание. Этот циркуляр тотчас же вызвал недоумение у врачей частной практики, увидевших в нëм демонстрацию «презрения, помноженного на чрезвычайную непоследовательность». Как напоминает газета, после нескольких недель ожидания семейные доктора наконец получили разрешение на вакцинацию пациентов в своих кабинетах и уже открыли запись на приëм.

На взгляд врача общей практики Бертрана Леграна, решение властей отдать приоритет в поставках вакцин аптекам, а не врачам, вызывает «большое разочарование», поскольку фармацевты, в отличие от докторов, не в состоянии выделить приоритетных пациентов, и выглядит как «пиар-ход», призванный «скрыть тот факт, что у них недостаточно доз и они не знают, как с ними обращаться».

Как напоминает газета, всё это происходит на фоне массовой мобилизации медработников для масштабной операции по вакцинации, устроенной в последнюю минуту на том основании, что слишком много доз вакцины пропадало в холодильниках.