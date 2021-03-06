NZZ о темпах вакцинации в Германии: на гербе ФРГ должна быть улитка, а не орёл

Немецким властям не хватило смелости и амбиций для того, чтобы исполнить обещанное и разработать надёжный и справедливый план по выходу из карантина, пишет Neue Zürcher Zeitung. Вместо этого Берлин дальше держится за «безыдейную политику» запретов, что приводит к недовольству среди людей и большому ущербу. Вскоре может наступить момент, когда социальная, культурная и экономическая системы не выдержат оказываемого на них давления, предостерегает автор статьи Александр Кисслер.

Многие ожидали от Германии смелой стратегии по выходу из карантина, но недавние решения властей по продлению режима социального дистанцирования их разочаровали, пишет Neue Zürcher Zeitung. Немецкий канцлер и премьер-министры федеральных земель, по сути, ввели запрет на профессию для работников культуры, торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, подчёркивает автор статьи Александр Кисслер. Свет в конце туннеля виден только тем регионам, где в сутки коронавирусом заражается меньше 50 человек.

При этом в начале февраля Берлин обещал выработать надёжную и справедливую стратегию по возвращению страны к нормальной жизни, напоминает швейцарское издание. Но властям не хватило смелости и амбиций. Большая часть запретов сохранилась, нормальность «превратилась в химеру», и теперь Германия «семенит» в сторону выхода из карантина в рамках сложного, пятиступенчатого плана, жёстко привязанного к числу новых заражений. При этом опросы показывают, что среди народа растёт недовольство тем, как политики справляются с кризисной ситуацией.

То, что число новых заражений не снижается также быстро, как во время жёсткого карантина, объясняется тем, что сейчас делается больше тестов, в связи с чем растёт и количество положительных результатов на COVID-19. Ситуацию также усложняют новые мутации коронавируса. Но система здравоохранения не переживает коллапс. Сейчас в Германии в отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19 находятся меньше 3000 человек. А вот социальную, культурную и экономическую системы пандемия может перегрузить. «И, если управляющие страной люди будут дальше держаться за свою безыдейную политику карантина, этот момент вскоре наступит», — предрекает Кисслер.

В своей речи на пресс-конференции после того, как были приняты новые решения, Меркель также восхваляла двух главных помощников Германии в борьбе с коронавирусом: вакцины и тесты. Власти планируют предоставлять гражданам один бесплатный тест в неделю, но у автора есть сомнения, что задуманное получится реализовать. К тому же темпы вакцинации в стране вызывают у журналиста «чувство стыда»: «Тогда уж на немецком гербе нужно изобразить новое животное — улитку».

Власти страны и земель погрязли в «мрачном карантинном фундаментализме», сетует Кисслер. Это приводит к отчуждению общества от государства, а социальный и экономический побочный ущерб достигает невиданных размеров. В этом контексте слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера о том, что «всё ещё не закончилось», приобретают зловещее звучание, заключает автор.