Neue Zürcher Zeitung Оригинал

NZZ о темпах вакцинации в Германии: на гербе ФРГ должна быть улитка, а не орёл

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Немецким властям не хватило смелости и амбиций для того, чтобы исполнить обещанное и разработать надёжный и справедливый план по выходу из карантина, пишет Neue Zürcher Zeitung. Вместо этого Берлин дальше держится за «безыдейную политику» запретов, что приводит к недовольству среди людей и большому ущербу. Вскоре может наступить момент, когда социальная, культурная и экономическая системы не выдержат оказываемого на них давления, предостерегает автор статьи Александр Кисслер.
NZZ о темпах вакцинации в Германии: на гербе ФРГ должна быть улитка, а не орёл
Reuters

Многие ожидали от Германии смелой стратегии по выходу из карантина, но недавние решения властей по продлению режима социального дистанцирования их разочаровали, пишет Neue Zürcher Zeitung. Немецкий канцлер и премьер-министры федеральных земель, по сути, ввели запрет на профессию для работников культуры, торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, подчёркивает автор статьи Александр Кисслер. Свет в конце туннеля виден только тем регионам, где в сутки коронавирусом заражается меньше 50 человек.

При этом в начале февраля Берлин обещал выработать надёжную и справедливую стратегию по возвращению страны к нормальной жизни, напоминает швейцарское издание. Но властям не хватило смелости и амбиций. Большая часть запретов сохранилась, нормальность «превратилась в химеру», и теперь Германия «семенит» в сторону выхода из карантина в рамках сложного, пятиступенчатого плана, жёстко привязанного к числу новых заражений. При этом опросы показывают, что среди народа растёт недовольство тем, как политики справляются с кризисной ситуацией.
 
То, что число новых заражений не снижается также быстро, как во время жёсткого карантина, объясняется тем, что сейчас делается больше тестов, в связи с чем растёт и количество положительных результатов на COVID-19. Ситуацию также усложняют новые мутации коронавируса. Но система здравоохранения не переживает коллапс. Сейчас в Германии в отделениях интенсивной терапии из-за COVID-19 находятся меньше 3000 человек. А вот социальную, культурную и экономическую системы пандемия может перегрузить. «И, если управляющие страной люди будут дальше держаться за свою безыдейную политику карантина, этот момент вскоре наступит», — предрекает Кисслер.
 
В своей речи на пресс-конференции после того, как были приняты новые решения, Меркель также восхваляла двух главных помощников Германии в борьбе с коронавирусом: вакцины и тесты. Власти планируют предоставлять гражданам один бесплатный тест в неделю, но у автора есть сомнения, что задуманное получится реализовать. К тому же темпы вакцинации в стране вызывают у журналиста «чувство стыда»: «Тогда уж на немецком гербе нужно изобразить новое животное — улитку».
 
Власти страны и земель погрязли в «мрачном карантинном фундаментализме», сетует Кисслер. Это приводит к отчуждению общества от государства, а социальный и экономический побочный ущерб достигает невиданных размеров. В этом контексте слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера о том, что «всё ещё не закончилось», приобретают зловещее звучание, заключает автор.
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Neue Zürcher Zeitung Швейцария Европа
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