Le Monde: «не могу, у нас же пандемия» — коронавирус стал идеальной уважительной причиной

Если раньше людям приходилось выдумывать различные причины для объяснения своих неблаговидных поступков и отказов, сейчас им достаточно упомянуть пандемию COVID-19 — она стала идеальным оправданием в любых ситуациях, рассказывает Le Monde. Нежелание ехать на свадьбу дальних родственников, принимать на стажировку не увлечённую профессией дочь подруги или убираться после весёлой ночёвки компании детей — социальное дистанцирование и другие ограничительные меры приходят на помощь тем, кто хочет мягко, но твёрдо настоять на своём.

Спустя год после введения мер по социальному дистанцированию необходимо признать, что соблюдают их немного выборочно, пишет Le Monde. Благодаря сменявшим друг друга волнам пандемии французы узнали, что COVID-19 является отличным поводом избежать встреч и не вызвать неприятных вопросов. Теперь вместо «Я не хочу ехать к твоим родителям» говорят «Я не думаю, что это будет благоразумно» и называют это не ложью, а просто «выборочным соблюдением санитарных правил».

Автор статьи не видит в таком поведении никакой проблемы: коронавирус уже лишил людей стольких вещей, что это лукавство является наименьшей проблемой. Достаточно немного порасспрашивать любого, чтобы он признался, что уже прибегал к этому аргументу. Пандемия помогла избежать приветственного поцелуя в адрес того, кого не хотелось целовать, а также дала повод уклониться от всех тех приглашений, которые пришлось бы принять просто потому, что нет причины сказать «нет». Отказаться от приглашения на свадьбу и положа руку на сердце объяснить, что переживаешь не за себя, но за тех, кого можешь подвергнуть опасности, — это более элегантно, чем признаться, что не хочешь на выходных гонять 800 км на машине. Некоторые специально организовали свадьбы в разгар пандемии, чтобы не пришлось приглашать дальних родственников или забытых друзей.

Год жизни с ограничениями показал, что мы прекрасно обходимся без 50% нашей «докоронавирусной» общественной жизни. Лина, мать троих детей, не уверена, сколько из этих 50% она хочет вернуть — пока она отгородилась фразой «мы предпочитаем ни с кем не видеться из-за COVID-19», которая не вполне правдива, зато обезличивает отказ. Своим детям Лина объяснила, что из-за опасности заражения они пока не могут приглашать своих друзей к себе на ночёвку. «Это избавляет от необходимости заправлять постели и приводить квартиру в порядок на следующий день, — объясняет француженка. — Забавно, но им не показалось странным, что этот довод не мешает отправляться на ночёвки к другим».

В статье отмечается, что коронавирус даёт алиби для тех, кто пытается отказаться о чего-то, но при этом не оскорбить своих близких. Мария работает дизайнером, и её подруга попросила устроить стажировку на два месяца для своей дочери. В обычных обстоятельствах Мария попыталась бы дипломатично намекнуть, что девочка никогда не проявляла интереса к этой профессии. Однако теперь достаточно принять расстроенный вид и сказать, что это «невозможно из-за санитарного протокола компании».

«Я не могу, у нас же пандемия» — эта фраза стала главным компонентов всех оправданий, констатирует Le Monde. Она заменила потерянные телефоны («У меня не оказалось твоего номера»), поломку компьютера («Документ остался на жёстком диске»), спортивные вещи в стирке для учеников. У одного профессора экономики в группе обнаружился контактный случай в то самое утро, когда нужно было писать контрольную работу. Волшебным образом карантин для студента закончился, как только настало время обеда.

Конечно, чтобы это оправдание было морально приемлемым, нельзя перебарщивать: французское издание советует подходить к нему постепенно, с нерешительным видом: «Я не совсем уверен…», «Не слишком благоразумно…» Вслух рассуждать о возможном контакте с больным — да; сочинять историю, что у вас положительный результат теста, — нет, это будет настоящей ложью.

«Действительно ли все, кто жалуется, что не может приехать к в гости к родителям из-за COVID-19, так часто их навещали раньше?» — задаётся вопросом Лина. Те, кто уклоняются от поездки к одиноким престарелым родственникам из-за того, что «вас уже будет четверо с ней на чаепитии, наверное, нет необходимости в пятом», напускают на себя чуть ли не великодушный вид, уклоняясь от семейных обязательств.

Есть и другая причина, по которой можно закрыть глаза на болтовню о страхе перед коронавирусом: те, кто к ней прибегают, вряд ли бы повели себя по-другому. Без оправдания в виде пандемии дочь подруги всё так же не попала бы на стажировку, пара не поехала бы к родителям, а студент придумал другой способ не писать контрольную. Однако для этого всем им пришлось бы прибегнуть к гораздо более жалким оправданиям, подчёркивает Le Monde.