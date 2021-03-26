Le Monde: в реанимациях Франции всё больше молодёжи — врачи винят британский вариант коронавируса

Пациентами палат интенсивной терапии во французских больницах всё чаще становятся люди до 50 лет — они составляют почти половину новых госпитализированных, пишет Le Monde. Врачи проводят параллель с широким распространением британского варианта коронавируса, однако пока исследования не доказали, что он действительно более опасен для молодёжи.

С начала этого года во Франции отмечают особенности третьей волны пандемии: в отличие от предыдущих, в реанимацию поступает всё более молодые пациенты, сообщает Le Monde. При этом по всей стране распространяется британский вариант вируса, а службы здравоохранения работают на пределе возможностей.

В парижских больницах новой тенденции находятся многочисленные подтверждения — так, в больнице им. Амбруаза Паре средний возраст госпитализированных в палату интенсивной терапии изменился с 65 лет в 2020 году до 63 лет в 2021 году. По словам начальника отделения реанимации Антуана Вьйейар-Барона, разница в этих показателях кажется не такой значительной, однако другие цифры более наглядно демонстрируют сложившуюся ситуацию. «За последние дни более 40% поступивших в реанимацию пациентов младше 60 лет, — рассказал 19 марта Le Monde Вьйейар-Барон. — Это гораздо больше, чем мы наблюдали в прошлые волны, когда (пациенты. — ИноТВ) младше 60 лет составляли скорее 30% поступивших». С тех пор эта категория тяжелобольных составила почти половину новых госпитализированных.

Такие же особенности отмечаются в других больницах, которые принимают удар новой волны пандемии: в Ницце, например, средний возраст пациента в реанимации снизился с 64 в прошлом году до 62 лет, а в Лилле — с 63 до 60. Такое «омоложение» проявляется также в сокращении количества госпитализированных преклонного возраста: в Парижском регионе их число снизилось на 14% за два с половиной месяца и теперь составляет не половину, а меньше четверти больничных коек.

В статье подчёркивается, что молодые пациенты дольше остаются в реанимации, потому что их состояние быстрее ухудшается. В парижских больницах среднее число дней, проведённых в палате интенсивной терапии с интубацией увеличилось с 17 в 2020 году до 20 в последние недели. При этом выросло число случаев, когда госпитализированных сразу отправляли в реанимацию.

В своём отчёте об эпидемиологической обстановке 18 марта агентство по санитарной безопасности Франции также отмечает рост процента госпитализаций среди людей 15—44 лет. Эти данные, предполагает ведомство, говорят о том, что в среднем выросло число серьёзных случаев заболевания у пациентов из этой группы, особенно среди молодёжи. Глава отдела реанимации больницы им. Авиценны в Бобиньи Ив Коэн объясняет эту тенденцию распространением британского варианта коронавируса. Его коллега Вьйейар-Барон не исключает, что увеличение числа молодёжи в реанимациях действительно связано с более опасной мутацией вируса. Данные пока требуют подтверждения, однако в других странах, затронутых британским вариантом, рисуется та же картина.

Многие недавние исследования (британские и датские) продемонстрировали, что британский вариант коронавируса чаще приводит к смерти больных. В то же время пока не существует доказательств, что он более опасен для молодых пациентов (моложе 50 лет). Летальность у таких пациентов действительно выше, чем было раньше, однако она выросла во всех возрастных группах. Если относительный риск значительно возрос, то разница в абсолютных значениях остаётся незначительной, пишет Le Monde.