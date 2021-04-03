BFM TV: «последний миг свободы» — французы спешат покинуть большие города перед новым карантином

После объявления президента Макрона о новых ограничениях сотни тысяч жителей страны устремились на вокзалы, чтобы сбежать из больших городов в провинцию, сообщает BFM TV. После многих месяцев карантинов, проведённых в тесных квартирах, французы делают всё возможное, чтобы в период новой изоляции оказаться у моря и иметь в своём распоряжении большие пространства.

Это последний миг свободы, предоставленный французам правительством. До понедельника они всё ещё смогут переезжать из региона в регион. Некоторые решили воспользоваться этим зазором для поездок на последние длинные выходные или для того, чтобы сбежать из больших городов на ближайшие недели.

МУЖЧИНА: Да, это так. Они оставили нам возможность провести Пасху — разумеется, с соблюдением мер безопасности. Что ж, это последний праздник перед карантином.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА: На Пасху я планировал поехать на юго-запад по семейным обстоятельствам, и вдруг, когда я услышал господина Макрона, заявившего, что с начала апреля всё будет закрыто, я подумал, что нужно ускорить процесс. Внезапно мне пришлось поменять жильё. Я думаю, что не буду спешить вернуться в Париж, поскольку не вижу в этом смысла.

ЖЕНЩИНА: Мы не уверены, что вернёмся в понедельник, как планировалось изначально. Это зависит от того, перейдёт ли наше предприятие на стопроцентно удалённую работу. В этом случае мы останемся в Бретани. Возможно, там сидеть на карантине будет лучше.

После заявлений Эммануэля Макрона в эту среду на интернет-сайте Национальной компании французских железных дорог было забронировано 130 тысяч поездок — на 25 процентов больше, чем накануне. Но если некоторые путешественники и спешат на вокзалы, до массового исхода, случившегося почти ровно год назад — если быть точными, 17 марта — ещё далеко.

(На экране специальный выпуск новостей от 17 марта 2020 года.)

ВЕДУЩИЙ В СТУДИИ: BFM TV, семь часов вечера, специальный выпуск. Конечно, после решения президента республики о введении режима изоляции городские жители этим утром продолжают бежать из города в провинцию.

Во время той первой волны некоторые парижане, напротив, остались в столице, но как восприняли они объявление Эммануэля Макрона после многих месяцев ограничений, карантинов и снятия карантинов? Во время первой изоляции эта гостиная превратилась в рабочий кабинет мужа Эмилии, а ещё — в игровую комнату для двух их дочерей. Жить и работать в одном месте: ситуация, которую с трудом перенесла эта семья.

ЭМИЛИЯ, глава предприятия и мать семейства: Это было мучительно и сложно: в Париже, в квартире, с двумя детьми, парки закрыты, а в какой-то период закрыты были и площадки возле дома. Это было испытанием. В этот раз пара решила уехать на 15 дней в Бретань. Организовать этот исход было непросто, поскольку всё сдаваемое в наём жильё взято штурмом. В итоге семья проведёт неделю в квартире, а другую — в этом доме на пляже.

ЭМИЛИЯ: В общей сложности мы заплатили почти 1800 евро за две недели. В общем, это серьёзное вложение. Летом, вероятно, нам придётся потратить меньше. Но ведь карантин будет не летом, значит, мы к этому готовы. Это удача. Не все могут это увидеть, не могут себе этого позволить. И мы сознаём, что нам повезло. Мы в первую очередь хотим обезопасить детей.

Но даже на берегу моря Эмилия и её муж должны будут работать удалённо. А значит, перед отъездом нужно подумать о том, чем занять дочерей.

ЭМИЛИЯ: Возьму им «Адель». Много игр, книг… Когда нам нужно будет проводить двухчасовой разговор с клиентами, мы должны быть уверены, что в течение этих двух часов на заднем плане не будет криков.

Эта семья не единственная, нуждающаяся в смене обстановки. С момента объявления о новых ограничениях на платформе для сдачи частного жилья в аренду наблюдается пик активности. Здесь было зарегистрировано вдвое больше бронирований по сравнению с аналогичным периодом в нормальное время. На время исхода французы, имеющие средства, очевидно, желают иметь в своём распоряжении большие пространства и морской воздух.

КОРИНН ЖОЛЛИ, директор платформы PAP: Мы наблюдаем, что лучше всего продаются бронирования на побережье. 90 процентов всех бронирований — у моря. Гораздо больше, чем обычно. Вот дом на побережье, в Леж-Кап-Ферре. Дома с бассейнами на юге и на побережье — на данный момент это то, что очень хорошо расходится.

Эти бронирования также делаются на более длительный, чем обычно, срок. Более трети локаций были сняты более чем на три недели.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2021 года.