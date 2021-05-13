France info: американцы не хотят прививаться — в США темпы вакцинации идут на спад

В Соединённых Штатах за последний месяц замедлились темпы вакцинации, а некоторые штаты снижают поставки доз до 8—20% от предварительных смет, сообщает France Info. Нежелание американцев прививаться объясняется различными причинами и особенно сильно среди сторонников Республиканской партии, при этом власти придумывают различные способы для мотивации населения.

Темпы вакцинации в Соединённых Штатах значительно снизились: с начала мая ежедневно прививается меньше людей, чем во Франции, пишет France Info. Множество доз остаются невостребованными — около 70 млн уже поставленных препаратов не используют. Издание подчёркивает, что эти огромные цифры ещё и потому шокируют, что в некоторых странах мира не хватает вакцин.

Во многих штатах из-за снижающегося спроса даже отказываются от своих заказов и квот на вакцины: так, Висконсин на прошлой неделе заказал только 8% всех забронированных для него доз, Иллинойс — 9%, а Айова — 29%. Пока благодаря активной вакцинации в феврале и апреле США по-прежнему обгоняют Францию по количеству привитых: 46% американцев получили по крайней мере один укол, в то время как среди французов таких только 27%. Однако, отмечается в статье, этот разрыв постепенно сокращается, так что правительство может не выполнить поставленной президентом Байденом задачи. Новый глава государства планировал, что к 4 июля, когда в штатах отмечают День независимости, 70% населения получит по крайней мере одну прививку.

Главной причиной возникшей проблемы французское издание называет нежелание и даже протест части населения против вакцинации. Согласно исследованиям общественного мнения, среди американцев таких около 25—33%, при этом отношение к прививкам разнится в зависимости от различных групп населения. Больше всего (около 40%) настроен против них электорат Республиканской партии: как предполагает автор статьи, Трамп здесь сыграл свою роль.

Кроме того, вакцинам не доверяет значительное количество белых евангелистов, темнокожих, латиноамериканцев, молодёжи 18—34 лет и представителей самых неблагополучных слоёв населения. У каждого из них своя мотивация: отрицание опасности пандемии, отсутствие личного страха перед вирусом, боязнь побочных эффектов, недоверие к фармацевтическим компаниям. В результате масштабы вакцинации в разных штатах сильно отличаются: в Вермонте на северо-востоке страны — 74%, в то время как в Миссисипи на юге только 40%.

Государственные органы в сложившейся ситуации ищут способы оживить кампанию по вакцинации. Во-первых, опустили возрастную планку, и после получения разрешения прививать вакциной Pfizer смогут с 12 лет. Во-вторых, специально для скептично настроенных людей вакцинацию стали перепоручать семейным врачам, местным аптекарям, небольшим лечебницам, у которых налажены более доверительные отношения с населением.

В то же время гигантские «вакцинодромы», уверенно заявляет французское издание, постепенно закроют. Наконец, третий подход является очень американским: связи с общественностью и бесплатные подарки для поощрения вакцинации. В Нью-Джерси такую инициативу назвали «укол и пиво» — после прививки выдают бесплатное пиво, в Мэриленде привитым сотрудникам полагается премия, а в Нью-Йорке — билет на матч по бейсболу: фантазия американских властей, как пишет France info, безгранична.