Dagens Nyheter: вакцинная дипломатия обеспечивает России и Китаю геополитические преимущества
Индия могла бы стать центром международной торговли вакцинами, но сейчас, по сути, прекратила весь экспорт, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Как пишет Dagens Nyheter, в странах по всему миру не хватает миллионов доз вакцины. Вакцинация в 92 странах с низким и средним уровнем доходов на сегодняшний момент откладывается: они полностью зависят от COVAX — платформы ВОЗ по распространению вакцин, где важнейшую часть составляют препараты из Индии.
По словам профессора эпидемиологии глобальных инфекций Каролинского института Анны Мии Экстрём, в результате нежелания ЕС и США делиться с бедными странами умирают люди, которых иначе можно было бы спасти. Кроме того, возникают новые мутации, из-за которых падает эффективность существующих вакцин. Наконец, дефицит препаратов и продолжающееся распространение инфекции грозят продолжением карантинов, которые чреваты огромными последствиями для мировой экономики. От этого пострадают и США и ЕС, которые ограничивают международную торговлю вакцинами и пытаются остановить продажу вакцин Pfizer/Biontec за рубежом.
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