Die Welt: это не «гэдээровский рефлекс» — немецкий премьер оправдался за поездку в Москву

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер вернулся из своей недавней поездки в Москву «под большим впечатлением о того, что там пережил». В интервью Die Welt он заявил, что лишний раз убедился в правильности диалога с Кремлём. По его словам, отсутствие общения и сотрудничества не сделают Россию демократичнее, а только подтолкнёт её в объятия Китая.

В интервью Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Москву. По его словам, он вернулся оттуда «под большим впечатлением о того, что там пережил» и лишний раз убедился в том, что «правильно говорить друг с другом, а не друг о друге». «Нам немцам не может быть безразлична Россия, — заявил немецкий политик. — 80 лет назад вермахт напал на Советский Cоюз. Мы несём историческую ответственность. Чем труднее политическая ситуация, тем важнее начинать совместные проекты».

К примеру, «сильным сигналом» были бы поставки в Германию российской вакцины «Спутник V», отметил он, а также завершение строительства «Северного потока — 2»: «Я считаю ошибкой ставить под вопрос международные договоры. Это безответственно с внешнеполитической точки зрения и противоречит немецкой надёжности. В этом кроется огромный потенциал для конфликтов. То, кто подрывает этот крупный проект, должен чётко понять, к каким последствиям это приведёт. Отказ от «Северного потока — 2» продолжит толкать Россию прочь от Европы в объятия Китая. Россия, которая меньше сотрудничает с Европой, не станет надёжнее. И уж точно не станет демократичнее».

Немецкий премьер также рассказал о своём разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным. Из-за пандемии коронавируса он смог пообщаться с ним только по телефону. Для личной встречи ему после приезда в Москву нужно было бы пробыть две недели в карантине, что было невозможно. «И всё же я благодарен за разговор. Это дало мне возможность обсудить Навального и Украину, — отметил немецкий политик. — Разговор был важен. Тех, кто его критикует, я не понимаю. Отсутствие разговора никогда не приводило к решению конфликта или облегчению. Поэтому я рад, что у нас была возможность поговорить».

При этом Кречмер опроверг слухи о том, что его поездка в Россию не была согласована с немецким министерством иностранных дел. По его словам, к организации таких визитов во внешнеполитическом ведомстве подходят очень тщательно, и совершаются они не в диссонансе с мнением Берлина, а в рамках единой повестки. «Я уверен, что немецкое правительство всегда заинтересовано в переговорах с российским президентом, — подчеркнул премьер. — Они и проходят очень часто в двустороннем формате. Совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер и Путин обсудили по телефону вакцину «Спутник V». Между Берлином и Москвой не царит радиомолчание. Ситуация неоднозначная. Реальная политика не чёрная или белая».

«Мы имеем дело со страной, которая ограничивает свободу своих граждан. Обладает большой военной мощью. Россия находится в географической близости от нас. Мы связаны с Россией экономически. Мы не сможем справиться с глобальным потеплением без России. Мы должны предоставить этой стране возможность экономического участия. Если мы хотим укрепить там права на свободу, то нам нужно оставаться в диалоге. Я вообще не вижу никакой альтернативы диалогу на всех уровнях».

При этом Кречмер опроверг версию, что стремление политиков в Восточной Европе к общению с Россией — это «гэдээровский рефлекс». «Как премьер-министр Саксонии я считаю своей задачей смотреть на Восток и поддерживать с ним связь. Также к этому относятся другие главы правительств в восточногерманских землях. Мы относимся к этому очень серьёзно. И мы добиваемся диалога, к примеру, с помощью поездок в Москву», — заключил немецкий политик.