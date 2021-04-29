TVP Info: притворство Германии не знает границ — делая ставку на дружбу с Россией, она парализует ЕС

Берлин, кроме скупой официальной критики в адрес Москвы за её отношение к Украине, больше ничего для безопасности в этой части Европы не делает, пишет журналист Петар Петрович. В своей статье на портале TVP Info он подчёркивает, что даже осенние выборы скорее ничего не изменят, ведь для многих немцев вести дела с Россией, не принимая во внимание положение государств, находящихся между ними, более чем естественно.

«Провокации России на границе с Украиной, милитаризация Крыма и Чёрного моря, поддержка режима в Минске, преследование Алексея Навального и сторонников оппозиции, переписывание истории Второй мировой войны, кибератаки, политически мотивированные убийства, распространение дезинформации, а также дипломатическая война, объявленная Чехии, — по всей видимости, ничего не в состоянии изменить терпимого отношения Берлина к Москве. Что ещё хуже — такую ​​позицию Германия использует для ослабления реакции всего ЕС на агрессивную политику Кремля», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

В статье автор обращает внимание на то, что власти Германии не только выступают против ужесточения санкций в отношении России и призывают к диалогу с ней, но и предостерегают от поддержки тех стран, которые выступают ярыми сторонниками самых строгих ответных мер. Он также задаётся риторическим вопросом, что ещё нужно сделать Владимиру Путину, чтобы Берлин прозрел.

Позорная речь главы немецкой дипломатии, в которой он призвал к диалогу с Москвой, по мнению Петровича, не оставляет и тени сомнения в плане истинного отношения Берлина к Москве. «Мы имеем дело с государством, которое не думает о других и готово преследовать свои цели с Россией над головами всей Европы. Используя свою сильную позицию в ЕС, Берлин эффективно ослабляет волю ЕС к действиям и саботирует проекты более решительных шагов в ответ на агрессию Кремля, в том числе со стороны Варшавы», — поясняет журналист. Он обращает внимание на то, что Польша, в отличие от Германии, не только решительным образом поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но и призывает к противодействию агрессивной политике Кремля и укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.

В статье автор выразил полное согласие с мнением евродепутатата от Польши Яцека Сариуша-Вольского, который прямо заявил, что реакция Запада на украинские события ограничилась лишь словами. Скорее всего Украине не придётся рассчитывать на поддержку со стороны ЕС или НАТО, членом которых она не является. Политик уверен, что в настоящий момент именно Кремль находится в более выгодной позиции по отношению к Западу, ведь он показал, что может ещё раз нанести удар по Украине, а Запад лишь проявил пассивность и апатию. Евродепутатат объясняет, что если бы Запад захотел, с помощью жёстких ограничений он мог бы спокойно положить конец агрессивной политике Кремля. Однако он не будет этого делать, ведь он и впредь хочет сотрудничать с Москвой.

Принимая во внимание слова Хайко Мааса, которые, к сожалению, отражают мнение большинства немецких политиков, не стоит себя тешить надеждами на то, что Берлин предоставит Киеву оружие для защиты Черноморского побережья. «Берлин, кроме скупой официальной критики в адрес Москвы за её отношение к Украине, больше ничего для безопасности в этой части Европы не делает», — сожалеет автор. Более того, самый престижный проект Кремля «Северный поток — 2» власти Германии будут защищать вне зависимости от дальнейших действий России.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер недавно уже заявил, что невозможно связывать завершение строительства этого проекта с ситуацией вокруг Алексея Навального. «На протяжении 50 лет поставки газа никогда не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом. Это шло на пользу безопасности наших газовых поставок… Мы должны всё очень тщательно взвесить, прежде чем отказаться от этого курса», — добавил он.





«Лицемерие со стороны Германии ужасает. Ещё пугает безразличие Берлина и отсутствие какого-либо понимания в отношении стран Центральной и Восточной Европы, для которых Москва по-прежнему представляет собой большую угрозу. Изменят ли что-нибудь в этом вопросе осенние выборы в этой стране? Конечно, шанс всегда есть, однако следует помнить, что для многих немцев вести дела с Россией, не принимая во внимание положение государств, находящихся между ними, вполне естественно», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.