Замглавы МИД Польши: мы знаем истинное лицо России, поэтому и будем бить тревогу в ЕС

Польша будет первой страной, которая предложит партнёрские отношения России, но только когда она перестанет быть непредсказуемой. Однако на настоящий момент поляки, которые «на собственном опыте знают, что на самом деле представляет собой Россия», предпочитают «просвещать» малоопытную Западную Европу и призывать её к ответственной позиции, говорит в интервью Do Rzeczy замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Уже несколько лет состояние польско-российских отношений очень плохое, уверен замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. В беседе с изданием Do Rzeczy он рассказал, что поворотным моментом стали события 2014 года: присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины и появление «марионеточных республик».

Замминистра обвиняет Россию в нынешней эскалации и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

«То, что происходит, — это шаг в том же направлении, только гораздо дальше. Это проверка на прочность для западных политиков, потому что мы уже на собственном опыте знаем, что представляет собой Россия», — подчеркнул он. «Это своего рода шанс для политиков в Западной Европе действовать ответственно и таким образом, чтобы не предоставить Владимиру Путину инструменты, благодаря которым через несколько лет он сможет подчинить себе власть в Киеве. Если «Северный поток — 2» всё-таки будет запущен и газ будет поступать в Германию в обход Украины, Путин в любой момент сможет перекрыть газовый вентиль и тем самым шантажировать власти в Киеве. С точки зрения стабильности в регионе и во всём ЕС, это представляет собой большую опасность», — пояснил Павел Яблоньский.

При этом замглавы МИД Польши отметил, что Польша не отказывается от партнёрских отношений с Россией, но это не может происходить безоговорочно. «Не представляется возможным рационально относиться к непредсказуемому партнёру. Если в этом плане что-то изменится, Польша будет первой страной, которая будет призывать к партнёрским отношениям. Однако, пока это не изменится, мы будем бить тревогу — с таким партнёром надо поступать осторожно», — резюмировал он.







