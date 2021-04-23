Польский эксперт: исключительно по её правилам — именно так Россия хочет «играть» с Западом

Следуя политической традиции Россия проверяет на прочность нового президента США и его команду с целью установления нового мирового порядка, уверен польский эксперт по международной безопасности Гжегож Костшева-Зорбас. В беседе с порталом Fakt он объясняет, что сегодняшняя Россия лишь прибегает к символике СССР и Российской империи, но завоёвывать мир путём революции она не собирается. Однако, он отмечает, что Москва не побрезгует ближним зарубежьем, входящим ранее в состав СССР.

Цель наступательного курса политики Владимира Путина состоит не в том, чтобы вступить на путь конфронтации с Западом, а лишь в том, чтобы сотрудничество России с Западом проходило на её условиях или по крайней мере наиболее выгодных для неё и её ближайших союзников, таких как Китай, уверен польский эксперт по международной безопасности Гжегож Костшева-Зорбас. В интервью порталу Fakt он обращается внимание на то, что на настоящий момент Россия проверяет на прочность нового президента США и его команду, готовность НАТО и ЕС без Великобритании к действиям в новых условиях.

«Такие проверки практикуются в международных отношениях. Это происходило уже много раз, когда в США менялась власть, имеено тогда начинались крупные международные кризисы, в результате которых формировалась новая система соотношения сил на международной арене», — объяснил он. Эксперт также предположил, что политика Москвы на американском направлении сейчас скоординирована с Пекином, и что они сообща хотят лишить Вашингтон как можно больше влияния и престижа на международной арене.

В беседе с порталом он предлагает не спешить связывать сегодняшний политический курс России с амбициями царской России и Советского Союза. Путин ссылается к прежним временам в плане военной и государственной символики, он сочетает коммунистические красные звезды с императорским двуглавым орлом и Георгием Победоносцем. «Таким образом он напоминает россиянам об укоренившейся державной традиции. СССР был марксистским, коммунистическим государством, нацеленным на завоевание всего мира путём революции, однако для сегодняшней России это не особо характерно», — пояснил он.

При этом эксперт согласился с тем, что Россия хочет подчинишь себе бывшие советские республики, ближайшее зарубежье в виде Украины и Белоруссии. «Однако в России нет места новому универсализму, убеждению, что мир ждёт прихода россиян, которые наведут свой порядок», — констатировал Гжегож Костшева-Зорбас. «Скорее Россия привержена к идее старомодного традиционного империализма. В свою очередь Сирия обеспечивает ей легкий доступ к Красному морю и остальной части Ближнего Востока», — добавил он.

Самым опасным местом в политике России по мнению эксперта выступает Украина, которая в 1994 году согласилась передать оставшееся на её территории с советских времён ядерное оружие. Он уверен, что сегодня Киев считает своё решение исторической ошибкой, потому что меморандум в отношении её со стороны США, Великобритании и России носит характер политической декларации, а не международного договора.

Аналитик предполагает, что в отличии от США, Великобритания в одиночку не в состоянии спасти украинцев от вторжения России. Вашингтон, однако, может и впредь укреплять военный потенциал Украины, а также поддерживать её экономику, потому что худшей заразой чем даже коронавирус для Украины выступает именно коррупция. Америка может поддержать Киев вместе с НАТО, ЕС, Японией, и не только путём введения санкций против России.

В интервью Гжегож Костшева-Зорбас призывает польские власти к максимально большому участию на украинском направлении. «Польша всегда была победителем в плане поддержки независимости Украины. Мы были первой страной, которая признала независимость нашего соседа в 1991 году. Это был акт, призванный вызвать позитивный шок в коллективном сознании не только в Польше и на Украине, но и во всей Европе и Америке. Страны, которые в двадцатом веке сражались друг с другом превратились в ближайших партнёров», — напомнил он.

«Независимая и целостная Украина, вместе с Донбассом и Крымом отвечает интересам Польши и Европы. Необходимо её поддерживать. Можно будет понять, насколько сильно влияние Польши в рядах НАТО и ЕС именно на примере политического курса этих двух объедений в отношении Украины и России», — резюмировал эксперт в беседе с порталом Fakt.