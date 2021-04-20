Глава канцелярии президента Польши: Россия встала на пути Украины к членству в НАТО
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в том, что она всеми возможными способами пытается помешать сближению Украины с НАТО. В беседе с TVP Info он объяснил, что обострение ситуации на границе между Россией и Украиной объясняется попыткой Москвы воспрепятствовать получению Киевом Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), которого тот хочет добиться в ходе очередного саммита альянса.
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