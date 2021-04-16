Polskie Radio: бывший глава Минобороны Польши предрёк стране проблемы из-за Калининграда и Украины

Эскалация конфликта на украинском направлении безусловно отразится негативно на безопасности Польши, которая непосредственно граничит с Калининградской областью, уверен бывший министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что Россия потихоньку, шаг за шагом, возвращает утерянное геополитическое влияние как времён СССР, так и Российской империи.
Россия сконцентрировала свои войска на границе с Украиной, начав тем самым новый этап конфликта в этой части мира, пишет Polskie Radio. «Россия, проводя политику возвращения себе влияния на территориях, которые когда-то принадлежали Советскому Союзу, а ещё ранее Российской империи, шаг за шагом прибегает к различным актам агрессии, отрывая по кусочку территории, которые, по её мнению, должны находиться под её контролем», — объяснил в беседе с радиостанцией бывший министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев.
Он уверен, что, с точки зрения Польши, наступило очень опасное время. «Украина в отличие от Кавказа и Грузии — наш сосед. Во-вторых, Россия граничит с нами на северо-востоке из-за этого проклятого Калининграда. Всё это приводит к тому, что действия, в особенности в военном плане, которые могут иметь место на Украине, автоматически отразятся на состоянии нашей безопасности», — подчеркнул он.
В беседе Шереметьев также обратил внимание на то, что Россия весьма умеренна в своих шагах. Двигаясь на Запад, она делает это осторожно, чтобы не спровоцировать его решительную реакцию. «Однако можно представить, что всё, что делает Россия, вне зависимости от её намерений, может выйти из-под контроля. Хочу напомнить, что начало Первой мировой войны было неожиданным и стороны, задействованные в конфликте, вообще не желали этой войны», — резюмировал он.
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