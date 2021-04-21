Польский генерал потребовал от Запада действий, чтобы «вернуть Путина в реальность»

Дипломатических заявлений и политики в Twitter недостаточно, чтобы вернуть в реальность Владимира Путина, который всё больше позиционирует себя как серьёзный игрок на международной арене, уверен польский генерал Роман Полько. В интервью Radio Maryja он призывает польскую дипломатию действовать через ЕС и НАТО, ведь самостоятельно она не в состоянии повлиять на российского лидера, в то время как ситуация на Украине бьёт по Польше рикошетом.

«С большой обеспокоенностью мы смотрим на действия России на границе с Украиной и очень негативно оцениваем их; Россия не раз доказывала, что под разными предлогами она в состоянии предпринимать действия, нарушающие международное право», — заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

В свою очередь польский генерал Роман Полько в эфире радиостанции Radio Maryja заявил, что за последнее время произошло много событий, которые явно указывают на то, что «Владимир Путин — бандит». «Во-первых, арест и пытки Алексея Навального, во-вторых, бандитское нападение и скопление десятков тысяч солдат на границе с Украиной. Можно также назвать обострение происходящего в Донбассе или закрытие Керченского пролива для украинцев — они закрыли Украине доступ в Азовскому и Чёрному морям. Кроме того, шпионская деятельность набирает обороты, в США, Польше или Чехии…», — перечислил он. Польский военный обратил внимание на то, что дипломатических заявлений и политики в Twitter недостаточно, чтобы вернуть в реальность Владимира Путина, который всё больше себя позиционирует как серьёзный международный игрок.

«Президент США Джо Байден также назвал Владимира Путина убийцей и человеком без души. Это показывает, сколько границ перешёл Владимир Путин, потому что даже в дипломатии, где часто ведётся игра, имеют место границы. Владимир Путин сломал все границы. Хуже всего то, и отсюда и последовали сильные слова из уст президента Соединённых Штатов, что ни в чём не повинные люди страдают. Люди в Донбассе умирают каждый день, они живут в нищете. Владимир Путин совершенно с этим не считается», — добавил он.

В интервью Radio Maryja он в очередной раз подчеркнул, что Западу необходимо действовать, а не писать речи и лозунги в социальных сетях. «Агрессия на Украине также бьёт по Польше. На данный момент путём дезинформации тролли ведут войну против Польши. Мы часто сталкиваемся со всевозможными провокациями, будь то на море, в воздухе или даже на суше, когда спецназ России приближается к границе. Дестабилизация и хаос на Украине отражается и на Польше. Мы должны принимать это во внимание», — призвал он.

«Польская дипломатия сама по себе мало что может изменить в поведении Владимира Путина. Важен наш голос в ЕС, в НАТО. Эти действия со стороны Польши предпринимаются, и благодаря этому я думаю, что пока что мы в Польше можем чувствовать себя в безопасности», — резюмировал генерал.