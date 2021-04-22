Экс-министр обороны Польши: Москва при помощи армии намерена вернуть себе советское влияние

Независимость Украины в интересах Польши, поэтому Варшаве, как и в 2014 году, следует приложить максимум усилий для того, чтобы мобилизовать Запад к жёсткой реакции на концентрацию российских войск, считает бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк. В эфире Polskie Radio он также отметил, что для Германии настало самое время поставить крест на проекте «Северный поток — 2», из-за которого у России будет слишком много денег и политического влияния.
Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк уверен, что конфликт вокруг Украины вписывается в сценарий, который когда-то начертил погибший в авиакатастрофе в 2010 году бывший президент Польши Лех Качиньский. «Это имеет место с 2014 года, с момента аннексии Крыма* и дестабилизации восточных регионов Украины. Сегодня впервые с того времени мы имеем дело с такой большой концентрацией российских войск. Цель их скопления заключается в в оказании давления не только на Украину, но и на Запад. Это испытание на прочность президента США. Но также давайте не будем забывать о Белоруссии, охваченной кризисом», — заявил он в эфире Polskie Radio.
«Ситуация весьма серьёзная, и она наглядно показывает, что Россия использует военные средства для ведения своей политики. Она не намеревается соблюдать нормы международного права, она продолжает думать в категориях возвращения своего влияния периода СССР», — пояснил экс-министр.
По его мнению, Польша должна делать то, что и в 2014 году, — мобилизовать Запад к жёсткой реакции. Это момент, когда Германия должна положить конец проекту «Северный поток — 2». «Это антиукраинский проект, направленный против ЕС, предоставляющий России серьёзные денежные средства и политическое влияние. Для польской политики это должно стать испытанием на единство, речь идёт о безопасности Польши. Независимость Украины в интересах Польши», — резюмировал он.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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