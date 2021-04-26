Radio Zet: не намерены молчать — Вышеградская четвёрка предупредила Россию о последствиях агрессивных действий

В рамках ЕС и НАТО страны Вышеградской группы обязались попытаться убедить Россию в том, что атаки на западные демократии и другие страны будут ей обходится всё дороже и дороже. Об этом шла речь на видеоконференции, состоявшейся по инициативе премьера Польши Матеуша Моравецкого. Как сообщает Radio Zet, они сделали ясный посыл России: диалог — это куда лучший инструмент для достижения целей, нежели военная сила и химическое оружие.

Сегодня по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого состоялась видеоконференция премьер-министров стран Вышеградской группы*, посвящённая недавним действиям России. Глава правительства Польши предложил обсудить обострение ситуации за последние недели, включая рост напряжённости в чешско-российских отношениях и вопрос тюремного заключения Алексея Навального, сообщает Radio Zet.

По итогам обсуждения политики приняли декларацию в поддержку Чехии, текст которой цитирует радиостанция. «Мы, премьер-министры Польши, Венгрии и Словакии, выражаем нашу солидарность с нашим близким соседом и партнёром Чешской Республикой в связи с причастностью агентов российской военной разведки к взрыву на складе боеприпасов в г. Врбетице в 2014 году», — говорится в заявлении.

«Мы осуждаем этот очередной прискорбный акт агрессии и нарушения норм международного права со стороны России на европейской территории, впрочем так как и несоразмерные меры, принятые российской стороной в ответ на полностью оправданное решение Чешской Республики о выдворении 18 российских офицеров разведки с её территории. Мы хотим заверить Чехию в нашей дипломатической и консульской поддержке», — заявили премьер-министры Вышеградской группы.

«Последовавшие действия, предпринятые отдельными странами наглядно показывают то, как мы должны реагировать на многомерную эскалацию», — заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковки вел Сенк. Замминистра также отметил, что кроме проявления солидарности с чешской стороной, премьер-министры обсудили как им дальше действовать, как реагировать, и как убеждать в этом других союзников, также в долгосрочной перспективе.

В ходе конференции лидеры стран размышляли над тем, как не допустить до того, чтобы Европа стала ещё более зависимой от России в энергетическом плане, и как убедить немецких партнёров отказаться от строительства «вредоносного» газопровода «Северный поток — 2».

«Хочу вас заверить в том, что все страны Вышеградской группы, хотя они и отличаются друг от друга по многим параметрам, убеждены в том, что наша безопасность имеет ключевое значение, и что не представляется возможным замалчивать агрессивные действия России. В рамках ЕС и НАТО мы и впредь будем совместно предпринимать дальнейшие действия с той целью, чтобы убедить Россию в том, что атаки на западные демократии и другие страны будут обходится всё дороже и дороже. Наш посыл России ясен: диалог — это куда лучший инструмент для достижения целей, нежели военная сила и химическое оружие», — резюмировал Шимон Шинковки вел Сенк.

* Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четвёрка — объединение четырёх центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, которые декларировали своё общее стремление к интеграции в европейские структуры (прим. ИноТВ).