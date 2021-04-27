Евродепутат от Польши: шизофрения — таков диагноз политики ЕС в отношении России
«Европарламент занимается не внешней политикой, а лишь своей парламентской, однако после демонстрации силы со стороны России ситуация стала куда более серьёзной», — такими словами евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский прокомментировал возможную реакцию Европарламента на угрозу, исходящую от Кремля на украинском направлении
Ссылки по теме
-
Министр обороны Польши: бомбардировщик США над польской территорией продемонстрировал России сплочённость НАТО
-
Radio Zet: не намерены молчать — «вышеградская четвёрка» предупредила Россию о последствиях агрессивных действий
-
Польский эксперт: исключительно по её правилам — именно так Россия хочет «играть» с Западом
-
Экс-министр обороны Польши: Москва при помощи армии намерена вернуть себе советское влияние