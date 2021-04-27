Евродепутат от Польши: шизофрения — таков диагноз политики ЕС в отношении России

Реакция Европейского союза на угрозу, исходящую из Москвы, будет лишь словесной, за ней не последуют никакие действия. Не будет и ужесточения санкций, уверен евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. В интервью Polskie Radio он обвинил ЕС во внешнеполитической шизофрении, а отдельные страны — в «перетягивании одеяла на себя» и нежелании обсуждать тему «Северного потока — 2».

«Европарламент занимается не внешней политикой, а лишь своей парламентской, однако после демонстрации силы со стороны России ситуация стала куда более серьёзной», — такими словами евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский прокомментировал возможную реакцию Европарламента на угрозу, исходящую от Кремля на украинском направлении

В интервью Polskie Radio он добавил, что кроме угрозы со стороны России на форуме ЕС будет обсуждаться дело Алексея Навального. «Я, в свою очередь, буду говорить о «Северном потоке — 2» как о символе угрозы безопасности. Во внешней политике ЕС очень мало логики, мы скорее имеем дело с расхождениями, где каждый тянет одеяло на себя», — констатировал евродепутат.

По его мнению, дебаты могут быть полезными лишь тем, что продемонстрируют преобладающее течение в Европейском парламенте, критическое отношение к России и обеспокоенность угрозой, исходящей от неё. «Дебаты о России в Европарламенте будут ожесточёнными, потому что возмущение велико. Однако, к сожалению, это будут только слова, за ними не последует никаких действий, никакого ужесточения санкций», — сказал политик.

«Что касается «Северного потока — 2», то мы пытались включить его в повестку дня, но согласия не последовало. Следовательно, мы имеем дело со своего рода шизофренией во внешней политике ЕС в отношении России», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Яцек Сариуш-Вольский.