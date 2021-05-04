DWN: британцы планируют мобилизовать G7 на борьбу с российскими и китайскими «фейками»

В этом году Великобритания будет председательствовать в «Большой семёрке» и собирается воспользоваться этим положением, чтобы склонить другие страны-члены клуба к более жёсткому курсу в отношении России и Китая, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В частности, британский министр иностранных дел Доминик Рааб призвал G7 создать единый механизм противодействия «лжи, пропаганде и фейкам» Москвы и Пекина.

В этом году Великобритания собирается воспользоваться своим председательством в G7, чтобы мобилизовать другие индустриально развитые страны на борьбу с «ложью, пропагандой и фейками» России и Китая, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Для этого государствам «Большой семёрки» нужно создать единый механизм противодействия, подчеркнул британский министр иностранных дел Доминик Рааб. «Если мы увидим эту ложь или эту пропаганду, или будут распространяться фейковые новости, тогда мы сможем не по одиночке, а вместе опубликовать опровержение и просто правду», заявил он.

Великобритания видит в России самую большую угрозу своей безопасности, а в Китае – главного противника в военной, экономической и технологической сферах, продолжает издание. Многие западные государства обвиняют Пекин и Москву в дезинформации о выборах и вакцинах от коронавируса. Доказательств этим обвинениям до сих пор нет. Более того, утверждение о том, что Россия повлияла на президентские выборы в США в 2016, недавно разоблачили как ложь, отмечает издание.

В Москве обвинения Лондона отвергают и говорят, что Запад охвачен русофобной истерикой. По словам главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, Великобритания придерживается стратегии подрыва отношений ЕС и России. Пекин также обвинил западные страны в том, что они ведут себя как мировые жандармы и вмешиваются во внутренние дела Китая.

В G7 наряду с Великобританией также входят США, Германия, Франция, Италия, Япония и Канада. На конференцию министров иностранных дел стран «Большой семёрки» британцы также пригласили Индию, Австралию и Южную Корею, которые планируется включить в тихоокеанский альянс, направленный против Китая. «Важнее всего для нас расширить международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека, демократию и международную торговлю», — подчеркнул Рааб.