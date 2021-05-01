Bloomberg: эксперты предложили Байдену план международной борьбы с кибервымогателями

Хакерские атаки, связанные с вымогательством, представляют серьёзную угрозу для Америки, признал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Международная группа экспертов составила для администрации Байдена план по борьбе с кибервымогательством. В частности, предлагается ввести новые правила для криптовалюты и использовать дипломатические каналы для давления на страны, ставшие «тихими гаванями» для хакеров.

«Эксперты по кибербезопасности, правоохранительные органы и правительства призвали Белый дом искоренить тихие гавани для преступников, вымогающих деньги с помощью вредоносных программ, и усилить регулирование криптовалют — жизненной силы хакеров, чтобы совладать с нарастающей волной атак», — пишет Bloomberg.



Как сообщает новостной сайт, рабочая группа Института безопасности и технологии подготовила для администрации Байдена 48 рекомендаций по борьбе с кибервымогательствами. По данным рабочей группы, хакерские атаки как криминальная индустрия приносят преступникам в общей сложности $350 млн — это в четыре раз больше, чем в прошлом году.



На прошлой неделе Минюст США создал собственную рабочую группу, посвящённую этой теме. Таким образом, госструктуры США показывают «растущую осведомлённость» о давно существовавшей угрозе, отмечает Bloomberg.



Сайт поясняет, что кибервымогательство осуществляется с помощью специальных вредоносных программ, которые обычно зашифровывают данные на компьютере жертвы или в целой сети компьютеров. За расшифровку данных хакеры требуют выкуп. Кроме того, иногда преступники вымогают деньги, угрожая жертве распространить украденную информацию. ФБР призывает не платить хакерам, однако зачастую потенциальный ущерб превышает сумму выкупа, и жертвы идут на поводу у вымогателей.



Bloomberg сообщает, что объектами подобных кибератак иногда становятся больницы, электросети и школы. В результате пациенты не получают своевременного лечения, электричество отключается, а дети остаются без уроков. В некоторых случаях на кону жизни людей, отмечает юрист корпорации Microsoft Кемба Уолден.



После долгих консультаций эксперты по кибербезопасности из Palo Alto Networks Inc., исследователи Chainalysis Inc., а также правоохранительные органы таких стран, как США, Великобритания и Канада, составили доклад о приоритетных направлениях борьбы с кибервымогательством. Помимо прочего, предлагается использовать дипломатические каналы и правоохранительные структуры по всему миру, чтобы «убеждать страны не становиться «тихими гаванями для преступников, занимающихся вымогательством с помощью вредоносного ПО».



«Большинство кибервымогателей проживают в странах, не желающих или неспособных привлекать к уголовной ответственности за это киберпреступление, а поскольку выкупы платят в криптовалюте, отследить их трудно, — говорится в докладе. — Этот глобальный вызов требует всеобщих усилий и поддержки на высших правительственных уровнях». Эксперты предлагают ввести новые требования к криптовалюте, позволяющие установить, в чей карман идут выплаты.



Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал кибервымогательство угрозой национальной безопасности и пообещал, что борьба с этим видом преступности станет приоритетом для администрации Байдена.



По словам помощника генпрокурора США по национальной безопасности Джона Демерса, кибервымогательство теперь используют не только независимые преступные картели, но и государства. Bloomberg напоминает, что ранее в этом месяце Минфин США наложил санкции на «российские организации, способствовавшие кибератакам», а также заявил о связи российской разведки с группировкой кибервымогателей Evil Corp.