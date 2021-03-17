Guardian: подростка, взломавшего Twitter Байдена и Гейтса, приговорили к трём годам тюрьмы

18-летний хакер Грэм Айвен Кларк приговорён к трём годам лишения свободы, пишет The Guardian. В прошлом году Кларк взломал аккаунты Twitter ряда знаменитостей, чтобы мошенническим образом приобрести биткоины. Из-за этого Twitter пришлось на несколько часов отключить возможность написания постов для всех верифицированных аккаунтов.

18-летний хакер Грэм Айвен Кларк, осуществивший в 2020 году взлом нескольких популярных аккаунтов Twitter с целью вымогательства биткоинов, согласился отбыть меру наказания в виде лишения свободы на три года, пишет The Guardian.

На момент осуществления хакерского взлома уроженцу Флориды Кларку было 17 лет, отмечает издание. Он сумел захватить контроль над аккаунтами многих знаменитостей, включая Джо Байдена, Билла Гейтса и Ким Кардашьян: осуществил он это с помощью одного из сотрудников Twitter, которого убедил в том, что работает в IT-департаменте компании.

Получив доступ к аккаунтам, Кларк разместил в них запись со ссылкой на свой биткоин-кошелёк и приписку: «все биткоины, отправленные на этот адрес, будут возвращены вдвойне!». Согласно данным суда, Кларк успел получить более $100 тыс.: на данный момент он уже вернул все деньги.

Как пишет The Guardian, из-за взлома Twitter был вынужден на несколько часов отключить опцию написания постов для всех верифицированных аккаунтов. Сам Кларк был арестован спустя несколько дней. Он признал вину в организованном мошенничестве, что предусматривает тюремное заключение сроком максимум до 30 лет. Кларк попадает в категорию «юных правонарушителей» — и его тюремный срок составит три года. Кроме того, часть срока он может отбыть не в тюрьме, а в специальном исправительном лагере.