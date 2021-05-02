FP: Америка должна вакцинировать мир по-честному — а торговлей препаратами за уступки и статус пусть занимаются Китай и Россия
В американской кампании по вакцинации населения от коронавируса наступил «поворотный момент» — поскольку в США производят 14,5 млн доз вакцин в неделю, предложение вакцин уже скоро должно будет превысить внутренний спрос, пишут на страницах Foreign Policy американские политологи Джошуа Таллис и Дэвид Нолл. Как подчёркивают авторы, Америке всё громче говорят о том, что вакцины нужно будет отправить за границу — но при этом многие профессионалы сферы нацбезопасности выступают за то, чтобы Вашингтон воспользовался своими вакцинами для достижения сразу двух целей: победы над пандемией и опережения недружественных держав. Однако, по мнению Таллиса и Нолла, американским политикам следует избегать подобных соблазнов, а для решения задач в плане здравоохранения и национальной безопасности избрать другой метод — не конкурировать с Китаем и Россией, а обеспечить «этичный и прозрачный процесс распределения вакцин, который укрепил бы либеральные институты, на которых стоит влияние США».
До сих пор Америка главным образом занималась распределением вакцин в собственных границах за некоторыми немногочисленными исключениями, пишут эксперты. В марте США согласились предоставить в кредит 4 млн доз вакцины AstraZeneca Канаде, чуть позднее — договорились вместе с партнёрами по Четырёхстороннему диалогу по безопасности (Японией, Индией и Австралией) профинансировать производство и распределение вакцин в Юго-Восточной Азии, а совсем недавно президент США Джо Байден объявил о том, что его администрация безвозмездно направит в другие страны весь свой запас доз AstraZeneca в количестве 60 млн после прохождения ими контроля качества, перечисляют авторы.
В свою очередь, Китай и Россия определённо рассматривают собственные вакцины с точки зрения международной конкуренции, а потому их планы по распределению доз изначально были гораздо сильнее ориентированы на международный спрос, констатируют Таллис и Нолл. Пекин ещё в рамках испытаний своих вакцин начал предоставлять их государствам партнёрам, а теперь, когда у КНР имеется уже пять препаратов — ни один из которых, в прочем, не способен сравниться по эффективности с американскими аналогами, — китайские власти «принялись раздавать вакцины в обмен на уступки»: к примеру, Египет и Киргизстан перед получением в дар китайских вакцин выразили поддержку в адрес различных направлений политики Пекина, а некоторые другие страны китайские дипломаты пытались убедить в обмен на заветные дозы отказаться от признания Тайваня, отмечают американские аналитики. Тем временем, Россия также предоставляла вакцины своим самым близким партнёрам, но уже с «более прозаичными финансовыми целями» — Москва передала нескольким странам бесплатные образцы препарата «Спутник V» в надежде на то, что адресаты начнут его закупать, пишут эксперты.
Вакцинная дипломатия, разумеется, стала обсуждаться в рамках соперничества между великими державами и в США — и потому возникает соблазн предложить, чтобы Вашингтон также рассматривал распространение вакцин как элемент конкурентной стратегии обеспечения безопасности, соответствующим образом расставляя приоритеты среди своих партнёров и союзников, говорится в материале Таллиса и Нолла. Сторонники этого аргумента считают, что Соединённым Штатам нужно при помощи вакцин поощрять самых верных друзей, склонять к сотрудничеству колеблющихся союзников вроде Филиппин, а также, возможно, работать с партнёрами, на которых стал в последнее время засматриваться Китай — например, Аргентиной, поясняют политологи. Но планируя, как организовать распределение вакцин и одновременно укрепить позиции США в соперничестве с другими странами, американским властям не стоит полагаться на такой грубый расчёт, выступая против китайских и российских инициатив по принципу «баш на баш», предупреждают они.
По мысли авторов, Китай и Россия совершают попытки пересмотреть международные нормы и перекроить международные институты таким образом, чтобы они помогали им добиваться статуса великих держав, и их вакцинная дипломатия как раз и отражает подобные интересы. Для Китая это зачастую выражается в активном двустороннем сотрудничестве с целью завоевания расположения развивающихся партнёров, нуждающихся в капитале, а для России — в «акценте на меркантилизме и статусе», разъясняют эксперты. США же как держава, которая зиждется в первую очередь на институтах, не заинтересованы в подходах, которые предполагают получение уступок или укрепление пропаганды, считают Таллис и Нолл. По этой причине конкурентный подход к американской вакцинной дипломатии должен быть заточен под главный интерес Вашингтона — укрепление ценности и эффективности того миропорядка, во главе которого он стоит, убеждены авторы.
США смогут успешно соперничать с другими державами лишь в том случае, если их политика в плане вакцинации буден направлена на укрепление норм и институтов через распределение доз вакцин на основе прозрачных и рациональных критериев, выработанных признанными международными форумами, НПО и организациями, полагают политологи. У такого подхода есть сразу несколько преимуществ перед альтернативными: во-первых, он лучше с нравственной точки зрения; во-вторых, он обеспечит более быструю победу над пандемией, от чего США выиграют и с точки зрения экономики, и с точки зрения нацбезопасности; а в-третьих, он продемонстрирует превосходство разработавших «самые эффективные вакцины в мире» либеральных институтов, а также «имманентную надёжность и полезность» организаций, которые займутся распределением доз, рассуждают они. Таким образом, подобный подход подчеркнёт «моральное превосходство» США, укрепит два главных столпа мирового порядка — безопасность и экономику, — а также поддержит нормы и институты, которые обеспечивают процветание и безопасность самой Америки, подытоживают Таллис и Нолл.
«В плане вакцинации путём к победе над соперниками станет отказ от соперничества в привычном смысле — вместо этого мы должны укрепить международный порядок на основе норм, распределив вакцины по потребности через международные институты и организации, — в заключение пишут авторы. — Если мы станем обеспечивать вакцинами лишь самых ценных партнёров, мы только сыграем на руку Китаю, стратегия которого заключается в том, чтобы налаживать дружественные отношения и заключать союзы посредством мнимой щедрости, одновременно добиваясь всё более серьёзных уступок — то есть, речь по существу идёт о версии инициативы «Один пояс — один путь», но в рамках вакцинации. Технологии разработки и распределения вакцин — это как раз та область, где США сильно опережают Китай, поэтому возникает соблазн побить Китай его же оружием. Но сделав это, мы одержим тактическую победу, пожертвовав победой стратегической».
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