Times: новости о тромбозах не отпугнули британцев от вакцинации, но подорвали доверие к AstraZeneca

Доверие британского общества к вакцинам против Covid-19 лишь незначительно пострадало от ограничений на использования препарата AstraZeneca, который связывают с редкими случаями тромбозов, пишет The Times. Как показали опросы, количество британцев, намеренных пройти вакцинацию от коронавируса почти не снизилось после новостей о проблемах британской вакцины. При этом уверенности в безопасности препарата, разработанного в Оксфорде, у жителей Великобритании стало заметно меньше, отмечает газета.

Как показывают исследования, общественное доверие к коронавирусным вакцинам незначительно пострадало от решения предложить людям в возрасте до 30 лет альтернативу вакцине AstraZeneca из-за проблем с образованием тромбов, пишет The Times. Как напоминает издание, в этом месяце регулирующие органы Великобритании рекомендовали предлагать людям в возрасте от 18 до 29 лет вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna из-за возможной связи между уколом AstraZeneca и «чрезвычайно редким» образованием тромбов.

Несколько европейских стран, включая Францию, Германию и Италию, также приостановили использование вакцины в марте по этой причине, хотя позже заявили, что возобновят ее распространение.

Исследователи из Университета Стирлинга, собирающие данные для проекта, посвященного страху и опасениям, связанным с Covid-19 в Великобритании, изучили, не привело ли общественное беспокойство по поводу препарата AstraZeneca к «сомнениям в отношении вакцин» в целом.

По словам газеты, опрос, проведенный после появления новостей о приостановках использования оксфордской вакцины в Европе, не выявил снижения доли людей, намеренных сделать прививку. Ещё один опрос, проведённый после изменения руководства по вакцинации людей в возрасте до 30 лет, выявил лишь незначительные изменения в намерениях людей. Так, 9 апреля 85,7% респондентов заявили, что намерены получить вакцину, при том, что 17 марта таких было 86,1%. В группе респондентов в возрасте от 30 до 39 лет, которым по-прежнему будет предлагаться вакцина AstraZeneca изменения были небольшими .

«Я был удивлен — я думал, что мы увидим изменения в реакции после появления нового руководства британского регулятора», — отреагировал на результаты исследования Дэвид Комерфорд из Центра поведенческих наук Университета Стирлинга. Это, однако, не означает, что люди не были обеспокоены новостями, подчеркнул он. По словам специалиста, данные Google Trends показывают растущую поисковую активность по ключевым словам «вакцина» и «безопасная».

Комерфорд добавил, что глава Королевского колледжа неотложной медицины Кэтрин Хендерсон сообщила об увеличении с 9 апреля во всех отделениях неотложной помощи числа людей с беспокойством после введения вакцины AstraZeneca. «Однако эти опасения не привели к недоверию к программе вакцинации в Великобритании», — заверил эксперт.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов заявило, что преимущества вакцины AstraZeneca по-прежнему перевешивают риски в целом, напоминает издание. В период до 31 марта было получено 79 сообщений о тромбах, сопровождающихся низким содержанием тромбоцитов в крови у вакцинированных людей.